"Malandragem" de Veiga chama atenção em gol diante do Bahia

A ”malandragem” de Raphael Veiga chamou a atenção na vitória do Palmeiras em cima do Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia marcou um golaço de falta no primeiro tempo que empatou o duelo na ocasião. Contudo, antes da cobrança, o jogador foi bastante ”esperto” ao arrumar a bola.

Isso porque Veiga “ganhou” dois metros ao mudar a posição da bola do local onde Rony sofreu a falta para ter um ângulo melhor. Como a falta era muito próxima da área, o palmeirense foi puxando a bola para trás enquanto o árbitro ajustava a barreira para ter mais ângulo na batida.

Raphael Veiga ajustando a bola pra fazer um golaço de falta ???? ???? ge / Premiere

O árbitro da partida, Wagner Nascimento Magalhães, chegou a perceber e desenhou uma linha com uma espuma para indicar o local da cobrança. Mas Veiga seguiu puxando a bola para trás novamente e acertou o ângulo de Adriel. Após a partida, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, comentou a malícia do atleta.

“Falta algumas vezes malícia. O jogador deles teve malícia, puxou a bola para trás. Eu já fiz muito isso, eu sei. Mas os outros precisam ter malícia também. São detalhes que fazem você vencer ou perder uma partida. Mas sobre o jogo, o que eu vou falar para eles hoje? Foram muito superiores ao Palmeiras”, disse Ceni.

No fim, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 e segue firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O triunfo fez o Verdão diminuir a diferença para o Botafogo em dois pontos e depender apenas de si pela taça.

