Candangão 2025: Gama recontrata o zagueiro Wellington, ex-Água Santa

O zagueiro Wellington foi um dos destaques do Gama no terceiro lugar em 2024, disputou a Série D pelo Água Santa e retorna ao clube alviverde - (crédito: Lucas Bolzan/Gama)

O Gama fechou a contratação de um novo-velho reforço para a disputa do Campeonato do Distrito Federal. O zagueiro Wellington está de volta ao clube para a temporada de 2025. O beque paulista de 33 anos disputou a última edição do Candangão pelo time alviverde na campanha do terceiro lugar. Ele esteve em campo nove das 11 partidas.

Wellington participou da campanha do Água Santa na Série D do Campeonato Brasileiro. Participou das partidas contra Patrocinense, Maringá e Inter de Limeira. O zagueiro destro de 1,88m iniciou a carreira no Noroeste de Bauru (SP) e profissionalizou-se no Palmeiras. Em 2012 participou da campanha do título da Copa do Brasil como reserva sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Leia também: Capital contrata goleiro campeão brasileiro pelo Palmeiras

O reforço alviverde tem experiência na Série A. O Palmeiras utilizou o jogador em 11 partidas na primeira divisão: seis em 2012 e cinco em 2014. O Athletico-PR o escalou sete vezes em 2015 e o Santa Cruz outras cinco na primeira divisão em 2016. Há dois anos, conquistou o Campeonato Pernambucano pelo Náutico.

Recordista de títulos do Candangão com 13 troféus, o Gama estreia na temporada de 2025 contra o Sobradinho, atual campeão da segunda divisão local, em 18 de janeiro, no Estádio Bezerrão. O time será comandado pelo técnico Glauber Ramos. O centroavante Nunes é uma das contratações do clube para o torneio doméstico.