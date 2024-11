Pep Guardiola esclarece fala sobre machucados no rosto: "Não quero minimizar"

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, se pronunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (27/11), sobre uma declaração polêmica após o empate do time na Champions League. O ex-jogador esclareceu que não estava minimizando questões de saúde mental.

A fala foi durante uma entrevista da última partida, nesta terça-feira (26/11), contra o Feyenoord, em Manchester, na Inglaterra. Em coletiva, ao ser perguntado sobre os machucados em seu rosto, ele respondeu que queria se machucar.

“Me arranhei com a minha unha…”, disse. A declaração viralizou nas redes sociais e o ex-jogador foi criticado pelos internautas.

Após a repercussão, o técnico espanhol fez uma publicação no X, antigo Twitter, esclarecendo a situação. “Minha resposta não teve a intenção de, de forma alguma, menosprezar a questão muito séria da automutilação”, afirmou.

“Fui pego de surpresa com uma pergunta no final de uma coletiva de imprensa ontem à noite sobre um arranhão que apareceu em meu rosto e expliquei que uma unha afiada causou isso acidentalmente”, explicou.

Pep Guardiola também reforçou a importância da saúde mental e de sempre procurar ajuda. “Sei que muitas pessoas lutam diariamente com problemas de saúde mental e gostaria de aproveitar este momento para destacar uma das maneiras pelas quais as pessoas podem procurar ajuda, ligando para a linha direta dos Samaritanos no número 116 123 ou enviando um e-mail para jo@samaritans.org”

A partida foi contra o time neerlandês, Feyenoord, na quinta rodada da Champions League. O clube inglês, Manchester City, abriu o placar com 3x0, mas o Feyenoord empatou no segundo tempo. A competição consagra a pior sequência de jogos na carreira de Pep Guardiola, contando seis derrotas seguidas.