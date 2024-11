Real Brasília vence Capital e é campeão da Copa Brasília sub-20

A primeira edição da Copa Brasília de futebol sub-20 tem dono. Nesta quinta-feira (28), o Real Brasília se sagrou campeão da competição ao derrotar o Capital, após disputa por pênaltis. Durante os 90 minutos do tempo normal, empate por 0 x 0. Nas disputas da marca da cal, vitória por 4 x 3 para o Leão do Planalto.

Apesar de ter se sobressaído no clímax do encontro, o clube Aurianil foi quem teve mais dificuldade com bola rolando. Durante grande parte do confronto, assistiu ao rival somar volume de jogo expressivo no ataque.

Grande parte dos esforços do Capital na busca pela abertura do placar vieram com o trio de ataque: Lorran, Marcelinho e João Carvalho. Foi o primeiro, inclusive, quem mais deu trabalho ao clube mandante dentro das quatro linhas. Dono de quatro finalizações durante a partida, levou perigo, sobretudo, em batida de fora da área após jogada combinada. Luiz Felipe, porém, fez rápida intervenção.

Além de dar dificuldades ao Real com a imposição dos homens de meio campo no segundo terço do gramado, o Capital mostrava rapidez nas tentativas de definir as jogadas pelas beiradas. Jacó, pelo flanco esquerdo da defesa, foi destaque. A sequência de cruzamentos bem executados e subidas de apoio bem sucedidas chamaram a atenção.

O Real Brasília tinha ao próprio favor a presença do artilheiro do campeonato. João Victor finalizou a campanha com 13 gols em oito partidas disputadas. Entretanto, assim como o restante da equipe, era refém da correria constante atrás da posse da bola. Mesmo relativamente dependente das bolas paradas, o Leão do Planalto também levou perigo. Arthurzinho e Juan estiveram perto de estufar as redes.

Após tomar o segundo cartão amarelo, João Victor foi para o vestiário mais cedo. A ausência do artilheiro da competição deixou a partida ainda mais amarrada. Sem mais ações de perigo, foram os pênaltis os novos responsáveis por definir o resultado do confronto. Com três cobranças perdidas pelo Capital e duas pelo Real Brasília, o dono da casa se saiu vitorioso.

A competição reuniu os oito melhores colocados do Candangão sub-20, disputado em julho passado. Serviu como preparação, além disso, para os representantes do DF na Copinha, marcada para o dia três de janeiro. Brasiliense, Real Brasília e Canaã disputarão o principal torneio de base do país.

A final formada por Real Brasília e Capital aconteceu em decorrência da tabela na primeira fase. O clube do Defelê terminou a campanha como o líder, com 16 pontos de 21 possíveis. Teve, ademais, o melhor ataque, com 38 gols. A equipe do Estádio Jk foi a segunda colocada. Teve o mesmo número de pontos do rival, mas somou saldo de gols inferior.

Ficha técnica:

Real Brasília 0 (4) x (3) 0 Capital - final da Copa Brasília sub-20 de futebol 2024

Data e hora: Quinta-feira, 28 de novembro de 2024, às 15h

Local: Defelê, Vila Planalto

Arbitragem: Matheus de Moraes Silva

Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade



Assistente 2: Kinberlyn Morais Ramos

Quarto Árbitro: Marcos Antonio Ferreira dos Santos

Quinto Árbitro: Lucas Costa Modesto



Tutor de Arbitragem: Kleber Alves Ribeiro



Inspetor: Anderson Bassotto

Gols: (-)

Gols em cobranças de pênalti: Lima, Couto, Brian (Capital); Pedro Ayubi, Arthuzinho, João Carvalho (Real Brasília)

Erros em cobranças de pênalti: Gustavinho, Daniel, Dudu (Capital); Davi Silva, Bruno Kennedy (Real Brasília)

Cartões amarelos: Arthuzinho, Iury, João Victor (Real Brasília) ; Rafael Murilo (Capital)

Cartão vermelho: João Victor (Real Brasília, segundo amarelo)

Real Brasília:

Luiz Felipe; Gustavo Borges, Jhuan Pablo, Iury e João Carvalho; Gustavo Henrique, Arthuzinho e Gabriel da Silva; João Victor, PV e Juan. Técnico: Léo Roquete.

Capital:

Calebe; Lima, PV, Oliveira e Jacó; Rafael Murilo, Gustavinho e Paulo César; Lorran, Marcelinho e João Carvalho. Técnico: Aurélio Ferreira

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima