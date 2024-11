Impulsionado pelos saques de Ana Medina, Brasília mira a quarta vitória

Embalado por três vitórias consecutivas na Superliga feminina, o Brasília Vôlei tem uma carta na manga em busca do quarto triunfo consecutivo, nesta sexta-feira (29/11), às 21h30 (SporTV 2), no Ginásio Sportville, na grande São Paulo, contra o Barueri: Ana Medina. A jogadora de 24 anos ostenta o segundo melhor saque da Superliga com nove aces e fica atrás apenas da Brie. A levantadora do Flamengo soma 10 aces. Medina atua como central/ponteira, mas tem atuado na função de oposta e lidera o ranking no quesito eficiência do saque, com 48,2%.

Medina teve uma noite de gala na vitória por 3 sets a 2 contra o Maringá. A gaúcha foi a maior pontuadora, com 26. Aos 24 anos, a camisa 8 é um dos destaques da equipe. Na estreia da equipe na temporada, ela repetiu o feito. Mesmo com a derrota por 3 sets a 1 diante do Flamengo, terminou a partida com 15 pontos de ataque.

Em entrevista ao Correio, Ana Medina celebra a excelente fase e projeta assumir o primeiro lugar em saques. "Por trás, é muito trabalho, muito treino e muita repetição. A questão do querer sempre fazer a mais, de nunca estar satisfeita com o resultado. Por exemplo: de nove aces, quero, se Deus quiser, atingir a primeira colocação e me manter lá até o fim da competição. Eu sei que assim eu vou contribuir com o time, fazendo um fundamento que, hoje, pode-se dizer, é um dos meus melhores, individualmente falando", diz a atleta.

O engajamento no fundamento não é recente. "Eu sempre gostei muito de sacar. Acho que por ser um dos únicos fundamentos que a gente faz sozinha, só a gente e a bola, sempre me dediquei muito a ele nos treinos. Por sempre ter gostado, acredito que tenha contribuído muito positivamente para ele (o saque) ser bom", explica a jogadora.

A temporada como oposta é uma novidade para Medina. "Não tinha colocado tanta expectativa no início, mas fui superbem e estou agarrando essa oportunidade. Ficar mais solta para jogar, de não ter essa responsabilidade para passar, acho que isso acaba contribuindo mais com a equipe também", explica.

O domínio da nova função começa a mudar os planos profissionais da atleta. "Hoje, estou começando a considerar a minha posição oficial (oposta) por ser a posição que venho jogando sempre e treinando mais vezes. Estou muito feliz com a minha atuação e com a atuação do time. Nossa equipe é muito guerreira. São meninas maravilhosas de trabalhar, cada uma na sua individualidade de talento e potencial. Fica mais fácil trabalhar com um grupo assim de meninas", analisa.

O técnico Spencer Lee elogia o sucesso da ponteira. "A Ana Medina é uma jogadora que se dedica muito, ela colhe os frutos dos valores que tem: foco, determinação e força de vontade. É obcecada pela evolução, quer muito mudar de patamar", destaca o treinador.

Lee fala especificamente sobre o potencial de Ana Medina no saque. "Ela tem uma qualidade muito grande. Uma capacidade de associar a técnica da flutuabilidade da bola com a velocidade do saque. Caiu muito bem para ela esse mérito no destaque da Superliga. É fruto do talento dela, da qualidade técnica e da força de vontade. Ana Medina é muito mais que uma grande sacadora e ela tem mostrado isso ao decorrer da temporada".

