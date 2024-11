Papai Noel botafoguense leva rena pro Engenhão: "Agora vai"

Limachem Cherem de Papai Noel com uniforme do Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação )

O ator Limachem Cherem, diretor de uma famosa escola que forma Papais Noéis no Rio de Janeiro, já se vestiu para a final entre Botafogo e Atlético Mineiro pela Copa Libertadores. O ilustre botafoguense vai ao Engenhão para acompanhar ao jogo com as duas filhas também alvinegras – uma de 23 e a outra de 35 anos. Até a esposa, que é flamenguista, se dispôs a torcer pelo Glorioso diante da importância do título para a família. Afinal, o troféu seria inédito e Limachem conta que, no ano passado, Papai Noel não conseguiu dar esse presente aos torcedores da Estrela Solitária.

“Em 2023, as renas se atrasaram e os jogadores não puderam levantar o caneco. Mas agora vai…”

Para reforçar o ‘time’ de botafoguenses no estádio Nilton Santos – a casa do Botafogo onde milhares de torcedores planejaram assistir à partida – Limachem vai levar a principal rena do Papai Noel, Rodolfo, que até combina com o bordão “Ho, Ho , Ho”. A rena é famosa pelo nariz vermelho e já está vestida ‘a caráter’ para ser uma espécie de mascote nesse dia especial para o Fogão.

Limachem criou a escola de Papai Noel há mais de 30 anos. Assim, os alunos aprendem durante um mês a fazer uma performance convincente do personagem, para alegrar as crianças em diferentes pontos da cidade. Desse modo, além de preservar um símbolo cultural já consolidado, ele permite que as pessoas tenham uma fonte de renda extra nessa época do ano.

