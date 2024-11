Argentino socorre atleticano e placa de carro parece prenúncio de título

Há histórias que só o futebol proporciona. Um torcedor atleticano decidiu ir de carro para Buenos Aires acompanhar a final da Copa Libertadores entre Atlético e Botafogo, que será neste sábado (30/11). Porém, durante o trajeto, o veículo teve problemas mecânicos, e ele precisou de ajuda.

O torcedor atleticano estava viajando em seu Fiat Idea quando, já em solo argentino, o motor começou a superaquecer, forçando uma parada na estrada. Por sorte, um argentino se prontificou a ajudar. Até aí, nada de incomum — até que a placa do carro do hermano chamou atenção e gerou alvoroço entre os atleticanos: “Huk 771”.

A história ganhou as redes sociais, e os torcedores do Galo logo começaram a enxergar conexões curiosas. Afinal, a placa remete diretamente ao atacante Hulk, camisa 7 do Atlético, que é uma das grandes esperanças para a decisão.

Além disso, muitos interpretaram o número 71 como uma possível referência ao ano de 1971, quando o Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro, um dos títulos mais marcantes de sua história.

Outros foram além: “Já pensou? Título da Libertadores com gol de Hulk, camisa 7, aos 71 minutos?”, escreveu um torcedor nas redes.

O duelo, afinal, acontece neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.