Com dobro de participantes, Super Copa Capital Sub-17 é aberta no DF

Primeiro a bola e os protagonistas, depois a cerimônia. Disputada pela segunda temporada consecutiva, a Super Copa Capital de Futebol foi oficialmente aberta na noite deste domingo com a presença de dirigentes e representantes dos 16 clubes participantes do torneio sub-17 realizado no Distrito Federal. As equipes estão divididas em quatro grupos. As duas melhores de cada avançam ao mata-mata com quartas, semifinais e final. As sedes são o Estádio Juscelino Kubitschek (Paranoá), Abadião (Ceilândia), Bezerrão (Gama) e no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros (Cecaf), no Setor Policial.

Pioneiro da competição disputada pela primeira vez no ano passado em Brasília com oito times, o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves, recebeu o deputado federal Júlio César (Republicanos-DF); o subsecretário de Esportes do DF, Ivaldo Félix, substituindo o secretário Renato Junqueira; a deputada distrital Doutora Jane (MDB-DF); a Coronel da Polícia Militar do DF, Cintia Queiroz; e o diretor de competições da Federação de Futebol do DF, Márcio Coutinho, o Careca, representando o presidente da entidade. Daniel Vasconcelos estava em Buenos Aires para a final da Libertadores e o voo do dirigente não decolou por causa de problemas climáticos na capital da Argentina.

Todos os clubes enviaram representantes ao evento e receberam homenagens pela participação na segunda edição do torneio. Godofredo Gonçalves comemorou o aumento do número de clubes participantes de oito para 16 e anunciou uma novidade. “No próximo ano a intenção é que sejam 32 clubes. Nós preenchemos rapidamente as 16 vagas e fomos questionados por outros clubes que desejavam participar, mas ficaram fora”, afirmou.

Convidados, os times custeiam apenas o deslocamento até o Distrito Federal de ônibus ou avião. Os organizadores assumem traslado, hospedagem e alimentação dos 16 candidatos ao título a partir do desembarque na capital federal até o encerramento do torneio.

“Contamos com grandes equipes do futebol nacional. Grandes talentos sairão daqui. Queremos dobrar o número de representantes em 2025 e valorizar ainda mais jovens promessas”, discursou o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves. Além do atual vice-campeão profissional do DF, o Grêmio Valparaíso e o Canaã representam o Distrito Federal no torneio de base.

A Super Copa Capital ganhou a chancela da Federação de Futebol do DF nesta temporada e chamou a atenção da CBF. Parabenizo a todos os treinadores e atletas que estão participando da competição. Tenho certeza de que teremos grandes jogos, a federação estará sempre a disposição”, manifestou-se Márcio Coutinho.

O deputado Júlio César elogiou a concretização de um projeto do qual ele duvidou no início e vê no torneio de base em Brasília uma possibilidade de desenvolver o futebol local nos intercâmbios com divisões de base de ponta do país, como Corinthians, Santos, Athletico-PR, Goiás e Bahia. “Nós precisamos trabalhar para fomentar o esporte no Distrito Federal. O que o Capital está fazendo é grandioso e muito valoroso”, reconheceu o parlamentar.

A bola rolou no primeiro dia da competição para quatro jogos válidos pelos grupos A e B. Dono da festa, o Capital empatou por 1 x 1 com o Corinthians. Pela mesma chave, o Atlético-GO goleou o Galvez por 7 x 0. O Grupo B largou com triunfo do Bahia por 3 x 1 diante do Vila Nova vitória fácil do Atlético-MG por 5 x 1 sobre o Canaã.

1ª rodada

1/12/2024 - Hoje

Grupo A

Capital 1 x 1 Corinthians

Atlético-GO 7 x 0 Galvez

Grupo B

Bahia 3 x 1 Vila Nova

Canaã 1 x 5 Atlético-MG

2/2/2024 – Segunda-feira

Grupo C

10h Grêmio Valparaíso x Santos (Bezerrão)

15h Fortaleza x Vitória (Bezerrão)

Grupo D

10h Goiás x Ferroviária-SP (Cecaf)

15h Coimbra x Athletico-PR (Cecaf)