Candangão 2025: saiba como estão os 10 times a 45 dias da abertura

Celsinho em ação pelo Londrina: meia-atacante de 36 anos tem acordo encaminhado para reforçar o Paranoá no Campeonato do Distrito Federal em 2025 - (crédito: Ricardo Chicarelli/Londrina EC)

A 45 dias do início do Campeonato de futebol do Distrito Federal, os 10 clubes aceleram o planejamento. O Candangão 2025 começará no fim de semana de 18 e 19 de janeiro. Alguns times ensaiam faz tempo, outros começaram a se apresentar neste mês. Como sempre, existe a turma da última hora.

Nomes conhecidos começam a chegar. O Paranoá oficializará em breve a contratação do meia-atacante Celsinho — cria da Portuguesa-SP com passagem por seleções de base, futebol russo, romeno e português. O Sobradinho fechou com o atacante Pipico, artilheiro da Copa do Brasil de 2019 com cinco gols e do Campeonato Pernambucano em 2020 com seis.

O Capital trouxe Vágner, goleiro campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. O Gama terá mais uma vez o ídolo Nunes e contratou Marcelo Toscano. O maestro do meio de campo foi anunciado ontem: Daniel Costa. Campeão da Copa do Nordeste em 2016 pelo Santa Cruz, o jogador de 36 anos também ganhou a Série C pelo CSA em 2017.

Atual campeão, o Ceilândia segue montando o elenco para as quatro competições do próximo ano e tem apresentação marcada para amanhã. O treinador é Adelson de Almeida, tricampeão local à frente do Gato Preto.

Vice neste ano, o Capital se apresentou em 18 de novembro para as disputas não somente do torneio doméstico, mas da Copa do Brasil, Copa Verde e Série D. Mantido no cargo para 2025, o técnico Paulinho Kobayashi fala sobre a expectativa para o início do trabalho.

"As contratações foram de jogadores que nós conhecíamos, escolhidos a dedo para fortalecer os já estavam. Espero que a gente consiga fazer com que a equipe jogue um bom futebol e busque todos os objetivos. Conhecemos 50% do elenco. Vamos mostrar a nossa filosofia e o que pretendemos" Paulinho Kobayashi, técnico do Capital

Terceiro colocado na edição deste ano, o Gama, recordista de títulos no Distrito Federal com 13 troféus, se apresentou na última segunda-feira no Centro de Treinamento Ninho do Periquito. As novidades são o técnico Glauber Ramos, a volta do ídolo Nunes, a chegada do atacante Marcelo Toscano, os laterais-esquerdos Fabinho e Lucas Piauí e o meia Lúcio. O presidente Wendell Lopes foi reeleito no fim de semana com mandato até 2028.

Quarto colocado no ano passado, o Brasiliense disputará apenas o Candangão em 2025. O Jacaré foi o primeiro a iniciar as atividades. Trabalha desde 8 de outubro. Campeão brasileiro pelo Vasco em 1989 e medalhista de prata nos Jogos de Los-Angeles 1987 e de Seul-1988, o ex-lateral-direito Luiz Carlos Winck permanece para a caça ao 12º título do Candangão depois da eliminação nas quartas da Série D. O principal reforço para a temporada é o lateral-direito Apodi, anunciado pelo clube na manhã desta quarta.

Quinta força em 2024, o Paranoá movimenta-se para surpreender. O clube tem acordo com o meia-atacante Celsinho. O Correio apurou que a cria das divisões de base da Portuguesa-SP está apalavrada com o vice de futebol Kleber Moraes para defender o clube no Candangão. Celsinho defendeu Lokomotiv Moscou e Sporting no exterior. Jogou no Fortaleza, Figueirense, Paysandu e vestiu a camisa do São Caetano em 2023. O técnico do Paranoá é Klesio Borges.

Campeão da segunda divisão no mês passado, o Sobradinho está avançado na confecção do grupo para a luta pelo tri e recebeu nesta semana o técnico Mário Henrique. Reforços como o centroavante Pipico desembarcaram em Brasília. A pré-temporada alvinegra está prevista para começar no próximo dia 9.

De acordo com o arbitral realizado em 14 de novembro, o Candangão 2025 será disputado novamente por 10 clubes. Todos se enfrentarão entre si em turno único em nove rodadas. Quatro avançam à segunda fase para as semifinais em confrontos de ida e volta. A decisão será em partida única, em campo neutro, provavelmente o Estádio Nacional Mané Garrincha, em 29 de março. Os dois piores na etapa classificatória cairão para a segunda divisão doméstica em 2026.

Pré-temporada

Quem fica, chega e sai a pouco mais de um mês do início do Campeonato do Distrito Federal

» Ceilândia



O atual campeão se apresentará amanhã sob o comando do técnico Adelson de Almeida. O goleiro Edmar Sucuri volta ao clube para o Candangão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D. Estão contratados o lateral esquerdo ex-Gama Pablo Félix; o volante Vitinho, ex-Legião; e o meia Jean Patrick, ex-Academia-MT. Artilheiro em 2024, Romarinho ficou no Manauara-AM. Adversário na estreia: Real Brasília

» Capital

O atual vice-campeão do Distrito Federal se apresentou em 18 de novembro sob o comando do técnico Paulinho Kobayashi para a pré-temporada. É quem mais contratou até aqui. São 13 reforços por enquanto. Destaque para as chegadas dos meias Matheuzinho e Juninho Carpina, além do volante Anderson Uchôa, do zagueiro Richardson e do goleiro Vagner.. Adversário na estreia: Ceilandense

» Gama

Glauber Ramos comanda o início da pré-temporada desde a última segunda-feira. O ídolo alviverde Nunes e o atacante Marcelo Toscano, ex-Portuguesa-RJ, estão confirmados no elenco. Chegam também os laterais-esquerdos Lucas Piauí e Fabinho e os meias Lúcio e Daniel Costa. O clube reelegeu o presidente Wendel Lopes por mais quatro anos até 2028. Adversário na estreia: Sobradinho

» Brasiliense

O segundo maior colecionador de títulos candangos com 11 troféus foi o primeiro a iniciar os trabalhos para 2025. Luiz Carlos Winck comanda as atividades desde 8 de outubro. Anunciou três contratações: o goleiro Jeferson Hermes, ex-Aimoré-RS, é o mais recente. Os atacantes Marllon, ex-Nova Iguaçu, e Douglas, egresso do Anápolis, são os outros dois. Adversário na estreia: Samambaia

» Paranoá

Quinto colocado em 2024, o time se apresenta no próximo dia 9. Revelado pela Portuguesa-SP, com passagem pelas seleções de base e pelo futebol russo, português e romeno, Celsinho, de 36 anos, é o principal reforço. Neste ano, o jogador defendeu o Grêmio Maringá e o Nova Venécia. O técnico é Klesio Borges, protagonista do título do Paranoá na Série B do DF em 2021. Adversário na estreia: Legião

» Real Brasília

O sexto colocado na disputa do último Candangão ainda não tem data para apresentação. A tendência é que a equipe sub-20 dispute a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Candangão. Mesmo após o fim da Copa Brasília, terminada com título na última quinta-feira (29/11), a equipe não deixou de treinar. Leonardo Roquete é o mais cotado para comandar o time. Adversário na estreia: Ceilândia

» Samambaia

Campeão da Copa Verde na temporada de 2014 pelo Brasília na decisão do título contra o Paysandu-PA, no Estádio Mané Garrincha, Luis Carlos Souza comandará o Samambaia na temporada de 2025. O sétimo colocado no ano passado utilizará a mesma base de 2024 enxertado com reforços. A previsão para o início dos trabalhos no Candangão é nesta semana. Adversário na estreia: Brasiliense

» Ceilandense

O técnico será Mariozan Felipe Silva, treinador capixaba de 61 anos. O treinador passou pelo clube em 2022 e trabalhou no Araçatuba-SP na temporada de 2023. Assim como o Samambaia, continua em processo de formação do elenco para a próxima temporada. O estafe do clube também planeja iniciar os treinamentos nesta semana. Adversário na estreia: Capital

» Sobradinho

Campeão da Série B local em 2024, contratou o técnico Mário Henrique e fechou nove novos jogadores para a disputa da elite. Além do centroavante Pipico e do lateral-esquerdo Léo Príncipe, se destacam as chegadas do também atacante Arthur Martins e do goleiro Michael Henrique, campeão local com o clube em 2018. Os ensaios se iniciam em 9 de dezembro. Adversário na estreia: Gama

» Legião

Uma turma se apresentou em 11 de novembro. A segunda, no dia 18 do mês passado. A última se incorporou no último dia 25. Todos sob o comando do técnico Jonathan Gabriel, o Chulapa, vice-campeão da Série B local neste ano. O elenco está 80% formado. Faltam contratações pontuais. O time realizou dois amistosos e tem mais dois antes da celebração do Natal. Adversário na estreia: Paranoá

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima