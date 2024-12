Cavaliers vencem e ampliam jejum dos Wizards; Nuggets derrubam Warriors

Não houve surpresa no duelo entre o melhor e o pior time da temporada regular da NBA. Na noite da última terça-feira (3), o Cleveland Cavaliers fez valer o favoritismo ao arrasar o Washington Wizards por 118 a 87, em casa, ampliando a série negativa do adversário para 15 derrotas consecutivas. Os resultados da noite também são válidos para a NBA Cup, que definiu todos os classificados para as quartas de final.

A vantagem de 31 pontos no placar é a maior do time de Cleveland nesta temporada regular, da qual é a equipe com a melhor campanha: 19 vitórias e apenas três derrotas. Lidera, assim, a Conferência Leste. Em situação exatamente oposta na mesma tabela, os Wizards apresentam a pior campanha do campeonato, com apenas duas vitórias em 17 partidas, na 15ª e última colocação da classificação.

Donovan Mitchell e Evan Mobley comandaram os anfitriões, com 19 pontos cada. Mobley deixou a quadra com um duplo-duplo, por ter registrado 10 rebotes. Numa exemplar performance coletiva, o time de Cleveland contou com sete jogadores chegando aos dois dígitos de pontuação. Até os reservas Sam Merrill e Georges Niang brilharam, com 14 pontos cada.

Apesar do triunfo, o Cleveland Cavaliers não conseguiu avançar ao mata-mata da NBA Cup, assim como os Wizards, que já não tinham chances. Pela Conferência Oeste, o jogo mais aguardado reuniu Denver Nuggets e Golden State Warriors, duas equipes que levantaram o troféu da NBA nos últimos anos. Contando com o apoio da torcida, o time de Denver levou a melhor por 119 a 115. Foi a quinta derrota seguida da franquia californiana.

Nikola Jokic ofuscou Stephen Curry com seus 38 pontos e 10 rebotes. O astro dos Nuggets quase obteve mais um triplo-duplo na temporada. Curry, por sua vez, não passou dos 24 pontos e 11 assistências. O resultado derrubou os Warriors na tabela da temporada regular, mas não impediu a classificação para as quartas da NBA Cup. Os Nuggets não avançaram.

Em Oklahoma, o Thunder bateu o Utah Jazz por 133 a 106 e sustentou a liderança do Oeste, com 16 vitórias e cinco derrotas. Também está classificado para a competição do meio de temporada. O Jazz é um dos piores times da temporada, com apenas quatro triunfos e 17 revezes.

NBA Cup

Os resultados da noite desta terça definiram todos os classificados ao mata-mata, que começa nas quartas de final. Pela Conferência Leste, avançaram o Thunder, o Houston Rockets, os Warriors e o Dallas Mavericks, atual vice-campeão da NBA. Assim, o Los Angeles Lakers, atual campeão da NBA Cup, não conseguiu se classificar.

Pelo Leste, estão garantidos o Milwaukee Bucks, o New York Knicks, o Atlanta Hawks e o Orlando Magic. As disputas começam no dia 10 e serão definidas em jogos únicos. A partir da semifinal, todos os jogos serão realizados em Las Vegas.

Confira os resultados da noite da última terça-feira:

Cleveland Cavaliers 118 x 87 Washington Wizards

Detroit Pistons 107 x 128 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 104 x 110 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 122 x 111 Indiana Pacers

New York Knicks 121 x 106 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 133 x 106 Utah Jazz

Dallas Mavericks 121 x 116 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 104 x 93 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 119 x 115 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 127 x 105 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 120 x 111 Houston Rockets

Acompanhamos os jogos desta quarta-feira:

Boston Celtics x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves