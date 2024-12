Brasília derrota Botafogo e conquista nona vitória consecutiva no NBB

O time do Distrito Federal empilhou a nona vitória consecutiva na temporada com autoridade na Cidade Maravilhosa nesta quinta - (crédito: Wallace Lima/BFR)

A campanha do Brasília na temporada de 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB) continua insana. Depois de ficar 19 dias parado devido á pausa para os jogos do Brasil nas Eliminatórias para AmeriCup, o time do técnico Dedé Barbosa passou com autoridade pelo Botafogo, ontem, na primeira da série de três partidas no Rio de Janeiro: 89 x 67. Com o resultado, a equipe do Distrito Federal acumula nove vitórias consecutivas e ocupa o terceiro lugar na classificação atrás do Minas e do Flamengo.

Neste sábado, o Maracanãzinho será palco justamente do duelo entre o Rubro-Negro e o Brasília Basquete no teste mais difícil da trupe da capital na incrível arrancada. O duelo será às 18h na principal arena do país. Na sequência, a delegação permanecerá na Cidade Maravilhosa para o confronto com o time do Vasco, na próxima quarta-feira, às 19h30, no Ginásio de São Januário.

Três jogadores comandaram o triunfo do Brasília contra o Botafogo no Ginásio Oscar Zelaya. Lucas foi o cestinha do duelo com 22 pontos, quatro rebote e cinco assistências. Von Haydin fez 19 e Cook anotou 14. Dos 89 pontos na partida, 13 foram em arremessos de três pontos, o equivalente a 39 pontos. Lucas acertou cinco tentativas e Nesbitt fez três.

"Tivemos um bom período de treinos e conseguimos aproveitar muito bem o que o Dedé passou para a gente. Seguimos firmes, mas com os pés no chão para podermos alcançar voos mais altos", afirmou o ala Von Haydin após a bela exibição. Allem dos 19 pontos, ele contribuiu com seis rebotes e quatro assistências no triunfo. Pelo Botafogo, o ala Derick foi o principal nome do time na partida com 15 pontos e nove rebotes na partida.

"Nosso time está entendendo o que estamos trabalhando dia a dia. Sabíamos que precisávamos fazer um início de jogo forte para poder controlar o jogo e assim conseguimos", avaliou o técnico Dedé Barbosa.