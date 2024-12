Libertadores: Brasília está entre as interessadas em receber a próxima final

Duas cidades manifestaram interesse em receber a final da Libertadores de 2025. Brasília é uma, segundo Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, durante participação no sorteio da fase de grupos do novo Mundial de Clubes da Fifa, nesta quinta-feira (5/12).

O dirigente da entidade sul-americana revelou que a capital federal tem, neste momento, a “concorrência” de Montevidéu. “Mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra”, disse.

Recentemente, Brasília foi confirmada como sede da final da Copa Sul-Americana de 2022. A preocupação com o clima e a segurança da cidade em meio às eleições fizeram a Conmebol recuar e levar a disputa para Córdoba, na Argentina.

O Estádio Mané Garrincha também foi palco de jogos da Libertadores de Flamengo e Santos e da final da Recopa entre Palmeiras e Defensa y Justicia, durante a pandemia. Copa América de e jogo da Seleção durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 passaram pelo Mané.

Se Brasília for confirmada, o Brasil se tornará o país que mais recebeu decisões de Libertadores em jogo único. Na edição de 2020, o Palmeiras bateu o Santos no Maracanã. Em 2023, o Fluminense conquistou o título inédito no templo sagrado contra o Boca Juniors.

Montevidéu está no radar de decisões recentes da Conmebol. Em 2021, Palmeiras e Flamengo levaram a rivalidade nacional para o Estádio Nacional. A arena da Copa do Mundo de 1930 também estendeu o tapete verde para Bragantino x Athletico-PR pela Sul-Americana. Também sediaram finais em jogos únicos de Libertadores: Lima (2019) e Guayaquil (2022).

Questionado sobre se há possibilidade de retorno da final em duas partidas, Domínguez foi direto ao ponto. "A Conmebol é um só jogo, busca fazer justiça esportiva. Jogo único tem que dar tudo, tem 90 minutos, 120 minutos, até pode ter pênaltis, mas não tem outra oportunidade. E isso é justiça esportiva, é bom para os dois times", defendeu.