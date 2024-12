Boxe: Brasília recebe torneio internacional de boxe neste sábado (6)

O fim de semana esportivo da vez na capital federal terá um dos pés no boxe profissional. Neste sábado (6), a partir das 18h, Brasília receberá o Coliseu International Boxing. O evento acontecerá no Arena Hall Sara Nossa Terra, localizado em Vicente Pires. As entradas poderão ser adquiridas de forma gratuita, através do site https://www.sympla.com.br/evento/coliseu-international-boxing/2741235. A classificação mínima para entrada é de 16 anos.

O torneio servirá como uma junção de diversas finais. Disputas de títulos nacionais e internacionais em diversas categorias acontecerão. Durante toda a semana que antecedeu o evento, diferentes seletivas locais foram realizadas. O intuito, segundo a própria organização, foi de revelar novos talentos para a modalidade brasileira, assim como promover o desenvolvimento da nova geração de atletas por meio de disputas de cadetes.

Veja as lutas que farão parte do card:

•Título Internacional Meio Pesado

•Título Sul-Americano - Cruzador

•Eliminatória do Título Mundial WBU Boxing

•Título Brasileiro Peso Pesado

•Título Brasileiro Female-Welter

•Defesa do Título Brasileiro Master

O campeonato ainda carregará um teor festivo. A programação celebrará Adilson Rodrigues, o Maguila. O ex-pugilista, um dos grandes da história do país, faleceu em outubro passado, em decorrência da condição conhecida como Demência Pugilística. O diagnóstico é consequência das pancadas na cabeça que ele sofreu ao longo da carreira.

Segundo Adimário Teodoro, presidente da Confederação Brasileira de Boxe Profissional, o campeonato será, além de uma celebração, uma oportunidade. "Este evento não é apenas uma celebração do boxe, mas também uma oportunidade de honrar o legado de um dos maiores atletas que o Brasil já teve. Maguila foi mais do que um campeão nos ringues; ele foi uma inspiração para gerações. Sua história merece ser lembrada e celebrada, e estamos orgulhosos de realizar essa homenagem em um palco tão grandioso como o Coliseu International Boxing”, disse, por meio de assessoria.

Outro destaque fica com a estrutura do evento. Um Ringue Central de última geração será o responsável por abrigar as lutas. O espaço terá à disposição uma iluminação de alta performance e um sistema de som imersivo. Ainda estarão disponíveis áreas de convivência, alimentação, venda de produtos oficiais e experiências interativas com o universo do boxe para o público presente.

Serviço:

Coliseu Internacional Boxing

Data: Sábado 7 de dezembro de 2024

Local: Arena Hall

Horário: 18h

Ingressos: Entrada gratuita com retirada no Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/coliseu-international-boxing/2741235

Classificação: 16 anos

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima