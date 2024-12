Superliga: Brasília é derrotado pelo Fluminense fora de casa

O Brasília Vôlei foi derrotado pelo Fluminense, nesta segunda-feira (9/12), no Rio de Janeiro, por 3 sets a 1 (parciais de 25/20, 18/25, 25/16 e 25/19), pela Superliga Feminina. A equipe do Distrito Federal largou atrás, buscou a reação no segundo set, mas a atuação não foi suficiente para reverter o prejuízo fora de casa. O próximo compromisso do Brasília será contra o Bauru, na segunda-feira (16/12), às 21h30, no interior de São Paulo.



No momento, o Brasília é o oitavo colocado da Superliga Feminina, a última posição que dá vaga às quartas de final. A equipe da capital federal ainda oscila, com quatro vitórias em nove partidas.



Ganhadora do troféu Viva Vôlei, a tricolor Ariane foi a maior pontuadora da partida. A oposta marcou 30 pontos no jogo e teve uma noite espetacular. Pelo Brasília, o destaque foi novamente Ana Medina, com 18 bolas convertidas.



"A gente sabe a dificuldade que é jogar contra a equipe do Fluminense. Acho que o nosso diferencial no segundo set foi o saque, conseguimos agredir um pouco melhor, isso faz o nosso jogo fluir de uma maneira completamente diferente. Mas é isso, pensar no próximo desafio, melhorar o que fizemos de ruim hoje", analisou a ponteira Naiara, ao SporTV.



O Brasília Vôlei começou o primeiro set em desvantagem. O Fluminense conseguiu abrir cinco pontos de diferença no marcador (8 x 3). A reação do time candango veio após o técnico Spencer Lee pedir um tempo no jogo. A conversa surtiu efeito e o time do DF empatou. A partida ficou equilibrada, os pontos se alternaram, mas as tricolores mantiveram a superioridade no sistema defensivo.



Na parcial seguinte, as brasilienses mudaram de postura: abriram o placar e se mantiveram à frente, chegando a abrir 12 x 8. As cariocas tentaram encostar no placar com Ariane, maior pontuadora da equipe, mas sem sucesso.

O intervalo foi o tempo que o Fluminense precisava para acordar no jogo. As anfitriãs colocaram seis pontos à frente e forçaram pedido técnico do Brasília. No entanto, a pausa não ajudou. As brasilienses erraram e viram o Flu deslanchar. O enredo foi o mesmo no set decisivo. O Brasília não teve bom início e permitiu a imposição tricolor.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini