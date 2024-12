Com time misto, Botafogo cai para o Pachuca no Intercontinental

Hoje está liberado passar pano. Afinal, o Botafogo foi “castigado” por vencer a Libertadores e o Brasileirão na última rodada, em um curtíssimo espaço de tempo. Vítima de um calendário desleal e bizarro, o Glorioso, sem tempo algum de preparação, não teve pernas para enfrentar o Pachuca e perdeu por 3 a 0, no Derby das Américas ou, se preferir, a segunda fase do Intercontinental. A bola rolou nesta terça-feira (11), em Doha, no Qatar, no 974 Stadium.

Com o triunfo, o Pachuca enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14), pela semifinal do Mundial de Clubes. O vencedor encara o Real Madrid. Já o Botafogo, enfim, entra de férias para, merecidamente, desfrutar as suas duas taças.

Botafogo cresce só no fim

O Botafogo, com time misto para poupar alguns jogadores, deixou o Pachuca mais à vontade. Mas o time adversário limitou-se a disparos da entrada da área. O goleiro John, assim, só teve o trabalho de amortecê-los. Da metade da primeira etapa ao fim, o Glorioso tentou sair mais à frente, principalmente com Luiz Henrique pelo lado direito, explorando o corredor. Faltou, porém, o que os mexicanos fizeram. Arriscar mais para o gol.

Pachuca aproveita o contexto

O Pachuca, que jamais venceria o Glorioso-2024 em Condições Normais de Temperatura e Pressão, teve o mérito de se aproveitar do contexto. Idrissi tirou Adryelson e Barboza para dançar e abriu o placar. O técnico Artur Jorge lançou, então, os titulares, mas deixou generosos espaços para o contra-ataque rival. Assim, Deossa contou com falha de John e Almada para ampliar. Com o adversário totalmente bagunçado, Rondón, em outro ataque certeiro, aumentou a conta para os mexicanos. O Botafogo é campeão da Libertadores e do Brasileirão, assim como o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus. Isso que importa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0x3 PACHUCA – Segunda fase do Intercontinental

Local: 974 Stadium, em Doha (QAT)

Data e hora: 11/12/2024, às 14h (horário de Brasília)

Gols: Idrissi, 4’/2ºT (0-1); Deossa, 20’/2ºT (0-2); Rondón, 33’/2ºT (0-3)

BOTAFOGO: John, Ponte (Tiquinho, 22’/2ºT), Adryelson, Barboza e Cuiabano; Gregore, Allan (Freitas, 10’/2ºT) e Eduardo (Almada, 10’/2ºT); Luiz Henrique, Martins e Jesus (Júnior Santos, 9’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

PACHUCA: Moreno, Rodríguez, Barreto (Cabral, 47’/1ºT), Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Arturo González (Mena, 10’/2ºT), Idrissi (Saldivar, 43’/2ºT) e Bautista (Deossa, 10’/2ºT); Rondon. Técnico: Guillermo Almada.

Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Fifa-HOL)

Auxiliares: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartão Amarelo: Cuiabano (BOT); Bryan González e Arturo González (PAC)

Cartão Vermelho: