Copa 2026: saiba como ficaram os 12 grupos das Eliminatórias da Europa

A Uefa sorteou na manhã desta sexta-feira os grupos das Eliminatórias da Eurocopa para a Copa do Mundo de 2026. A próxima edição do torneio será disputada no Canadá, EUA e México daqui a 545 dias, de 11 de junho a 19 de julho. A primeira edição com 48 seleções aumenta de 13 para 16 a quantidade de vagas do Velho Continente.

O processo seletivo da Europa tem 12 grupos: seis com quatro seleções e outros seis com cinco países. O sucesso na Nations League determina o benefício de figurar nos grupos menores, consequentemente com menos jogos a disputar nas Eliminatórias e algumas datas de folga. A fase de grupos começa em março de 2025 e terminará em novembro. Os playoffs da Europa ou repescagem, como queira, estão marcados para 26 e 31 de março de 2026, ou seja, depois do sorteio dos grupos da Copa em dezembro e três meses antes da abertura da Copa em 11 de junho de 2026.

Vamos a um exemplo: em março, oito países entrarão em campo pelas quartas de final da Nations League em partidas de ida e volta. Um dos confrontos é entre Itália e Alemanha. O vencedor deste mata-mata terá o privilégio de entrar no Grupo A das Eliminatórias, com apenas quatro seleções: Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo.

O perdedor do confronto Itália x Alemanha nas quartas da Nations League será alocado no Grupo I com Noruega, Israel, Estônia e Moldávia. E assim sucessivamente para os outros três duelos do mata-mata da Liga das Nações: Dinamarca x Portugal, Croácia x França e Holanda x Espanha. Os quatro duelos são disputados no sistema de ida e volta.

Os campeões de cada grupo ao término dos jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos, ou seja, 12 times, se classificarão automaticamente para a Copa do Mundo. Os 12 segundos colocados participarão de um playoff ao lado dos quatro melhores ranqueados na Nations League, totalizando 16 países na repescagem do continente. A partir daí, haverá um novo sorteio a fim de determinar os confrontos valendo os últimos quatro bilhetes para o torneio na América do Norte em 2026.

Entre os grupos definidos, o mais difícil parece o da Inglaterra. Os campeões da Copa de 1966 participaram da segunda divisão da Nations League em 2024/2025. Logo, estão fora das quartas de final da competição continental e caíram em um grupo com cinco adversários. Os ingleses terão pela frente a Sérvia, presente nos últimos dois mundiais, a Albânia do técnico brasileiro Sylvinho, a Letônia e Andorra.

Os 12 grupos

Grupo A: Vencedor Itália x Alemanha, Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo

Grupo B: Suíça, Suécia, Eslovênia e Kosovo

Grupo C: Perdedor Dinamarca x Portugal, Grécia, Escócia e Belarus

Grupo D: Vencedor Croácia x França, Ucrânia, Islândia e Azerbaijão

Grupo E: Vencedor Holanda x Espanha, Turquia, Geórgia e Bulgária

Grupo F: Vencedor Dinamarca x Portugal, Hungria, Irlanda e Armênia

Grupo G: Perdedor Holanda x Espanha, Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta

Grupo H: Áustria, Romênia, Bósnia e Herzegóvina, Chipre e San Marino

Grupo I: Perdedor Itália x Alemanha, Noruega, Israel, Estônia e Moldávia

Grupo J: Bélgica, País de Gales, Macedônia do Norte, Cazaquistão e Liechtenstein

Grupo K: Inglaterra, Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra

Grupo L: Perdedor Croácia x França, República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar