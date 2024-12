Futebol beneficente com craques brasilienses arrecada doações para a Ceilândia

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em parceria com o Instituto Vila dos Sonhos, realiza na tarde deste sábado (14/12) um futebol beneficente para arrecadar doações para famílias carentes da Expansão, na Ceilândia.

O evento contará com a presença de grandes nomes do futebol que nasceram na capital brasileira, como Guilherme Lopes, atualmente jogador do Bragantino; Robert Renan, do Al Shabab; e Victoria Albuquerque, atleta do Corinthians e da Seleção Brasileira, vencedora da Bola de Ouro 2024.

As arrecadações já estão sendo feitas na unidade do Corpo de Bombeiros da Vila Planalto e no instituto, localizado na Ceilândia. São aceitos brinquedos novos e seminovos e cestas básicas. As doações podem ser feitas até 21 de dezembro.

Para assistir ao jogo, é preciso levar 1kg de alimento não perecível. O evento "Amigos do Robert Renan vs Amigos do Guilherme" será na Arena Expansão, na QNO 16. O amistoso começa às 16h.

Sobre o jogo

Local: Arena Expansão, QNO 16

Horário: a partir das 16h

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Doações: podem ser feitas no Instituto Vila dos Sonhos, e na unidade do Corpo de Bombeiros na Vila Planalto