Grávida de Max Verstappen, filha de Piquet mostra barrigão no Natal

Grávida de Max Verstappen, a filha do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, Kelly Piquet, compartilhou imagens da celebração de natal da família nesta quarta-feira (25/12). Em um vestido vermelho, ela exibiu a barriga de grávida.

O casal celebrou o Natal com amigos e família em um jantar de gala. Os registros foram publicados por Kelly em seu perfil no Instagram.

No álbum de fotos, Kelly também compartilhou uma foto de Max ao lado de Penélope, filha da brasileira com o piloto russo Daniil Kvyat.

"O nosso álbum de família de Natal 2024 - a última foto obviamente ganha", escreveu ela na legenda.

Os dois são casados desde 2021. Kelly anunciou a gravidez no começo de dezembro. O filho com a brasileira será o primeiro do piloto holandês.