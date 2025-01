Federação Paulista detalha as tabelas do estadual de 2025

Nesta terça-feira (31), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela do Campeonato Paulista de 2025. A competição começará no dia 15 de janeiro, uma quarta-feira, com o Palmeiras, atual tricampeão, estreando contra a Portuguesa no Allianz Parque. Mas o São Paulo terá seu confronto contra a Inter de Limeira remarcado para fevereiro devido à sua participação em um torneio nos Estados Unidos. Além disso, o time realizará sua pré-temporada no país.

LEIA MAIS: Palmeiras anuncia a contratação de Paulinho

O Campeonato Paulista contará com 16 times divididos em quatro grupos. Todos se enfrentarão, exceto as equipes do mesmo grupo. Os líderes de cada grupo avançarão para a próxima fase, juntamente com os dois melhores segundos colocados. A equipe com a melhor campanha terá o direito de jogar em casa durante as fases eliminatórias.

Grupos do campeonato paulista de 2025

A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP

B: Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani

C: São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste

D: Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube

Confira todas as rodadas do Paulistão

1ª rodada

15 de janeiro, quarta-feira

18h30: Novorizontino x Ponte Preta

18h30: Velo Clube x Noroeste

19h30: Guarani x Botafogo-SP

21h35: Palmeiras x Portuguesa

16 de janeiro, quinta-feira

18h30: Água Santa x São Bernardo

19h30: Red Bull Bragantino x Corinthians

17 de janeiro, quinta-feira

21h30: Santos x Mirassol

10 de fevereiro, segunda-feira

21h30: São Paulo x Inter de Limeira

2ª rodada 18 de janeiro, sábado

18h30: Noroeste x Palmeiras

20h30: Portuguesa x Novorizontino

19 de janeiro, domingo

16h: Mirassol x Água Santa

16h: São Bernardo x Red Bull Bragantino

18h30: Corinthians x Velo Clube

20h30: Ponte Preta x Santos

20 de janeiro, segunda-feira

20h: Botafogo-SP x São Paulo 3ª rodada 16h: Inter de Limeira x Guarani18h30: Noroeste x Palmeiras20h30: Portuguesa x Novorizontino16h: Mirassol x Água Santa16h: São Bernardo x Red Bull Bragantino18h30: Corinthians x Velo Clube20h30: Ponte Preta x Santos20 de janeiro, segunda-feira20h: Botafogo-SP x São Paulo 21 de janeiro, terça-feira

19h30: Novorizontino x Inter de Limeira

22 de janeiro, quarta-feira

18h30: Red Bull Bragantino x Velo Clube

19h30: Santos x Palmeiras

20h: Ponte Preta x Portuguesa

21h35: Corinthians x Água Santa

23 de janeiro, quinta-feira

18h30: Noroeste x Botafogo-SP

18h30: São Bernardo x Mirassol

19h30: São Paulo x Guarani 4ª rodada 25 de janeiro, sábado

16h: Inter de Limeira x Ponte Preta

16h: Água Santa x Red Bull Bragantino

18h30: Velo Clube x Santos

20h30: Palmeiras x Novorizontino

26 de janeiro, domingo

16h: Botafogo-SP x São Bernardo

16h: Mirassol x Portuguesa

18h30: São Paulo x Corinthians

20h30: Guarani x Noroeste 5ª rodada 28 de janeiro, terça-feira

19h30: Palmeiras x Red Bull Bragantino

21h30: Novorizontino x Velo Clube

29 de janeiro, quarta-feira

18h30: Mirassol x Guarani

18h30: São Bernardo x Santos

19h30: Noroeste x Inter de Limeira

19h45: Ponte Preta x Corinthians

21h30: Botafogo-SP x Água Santa

21h35: Portuguesa x São Paulo 6ª rodada 31 de janeiro, sexta-feira

19h30: Red Bull Bragantino x Novorizontino

1º de fevereiro, sábado

16h: Portuguesa x Botafogo-SP

16h: Inter de Limeira x São Bernardo

18h30: Corinthians x Noroeste

20h30: Santos x São Paulo

20h30: Velo Clube x Mirassol

2 de fevereiro, domingo

16h: Água Santa x Ponte Preta

18h30: Guarani x Palmeiras

7ª rodada 4 de fevereiro, terça-feira

18h30: Velo Clube x Portuguesa

20h30: Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

5 de fevereiro, quarta-feira

18h30: Noroeste x Ponte Preta

19h15: Santos x Botafogo-SP

21h35: São Paulo x Mirassol

6 de fevereiro, quinta-feira

19h: São Bernardo x Novorizontino

19h30: Guarani x Água Santa

20h: Palmeiras x Corinthians 8ª rodada 7 de fevereiro, sexta-feira

20h30: Portuguesa x Inter de Limeira

8 de fevereiro, sábado

16h: Botafogo-SP x Velo Clube

16h: Mirassol x Noroeste

18h30: Red Bull Bragantino x São Paulo

9 de fevereiro, domingo

16h: Novorizontino x Santos

16h: Ponte Preta x Guarani

18h30: Água Santa x Palmeiras

20h30: Corinthians x São Bernardo 9ª rodada 11 de fevereiro, terça-feira

20h: Botafogo-SP x Red Bull Bragantino

12 de fevereiro, quarta-feira

18h30: Noroeste x São Bernardo

19h30: Mirassol x Ponte Preta

19h30: Água Santa x Portuguesa

21h35: Corinthians x Santos

13 de fevereiro, quinta-feira

19h30: Guarani x Novorizontino

19h30: Inter de Limeira x Palmeiras

21h30: São Paulo x Velo Clube 10ª rodada 15 de fevereiro, sábado

16h: Ponte Preta x Botafogo

18h30: Portuguesa x Corinthians

20h30: Red Bull Bragantino x Noroeste

16 de fevereiro, domingo

16h: São Bernardo x Guarani

16h: Velo Clube x Inter de Limeira

18h30: Palmeiras x São Paulo

20h30: Santos x Água Santa

17 de fevereiro segunda-feira

20h: Novorizontino x Mirassol 11ª rodada 19 de fevereiro, quarta-feira

18h30: Água Santa x Inter de Limeira

19h: Guarani x Velo Clube

19h15: Santos x Noroeste

21h35: São Paulo x Ponte Preta

20 de fevereiro, quinta-feira

18h30: Red Bull Bragantino x Mirassol

19h30: Palmeiras x Botafogo

21h35: Portuguesa x São Bernardo 12ª rodada 23 de fevereiro, domingo

(todos os jogos às 18h30)

Botafogo x Novorizontino

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Inter de Limeira x Santos

Mirassol x Palmeiras

Ponte Preta x Red Bull Bragantino

São Bernardo x São Paulo

1Velo Clube x Água Santa Mata-mata do Paulistão 2025 Quartas de final – 1º de março

Semifinal – 9 de março

Finais – 16 de março e 27 de março

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.