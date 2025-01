Renata Fan é processada por Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+

A Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ de São Paulo processou, por homofobia, Renata Fan, apresentadora do programa “Jogo Aberto” da Band, por uma publicação envolvendo seu ex-companheiro Denilson, que agora é contratado da Globo, e da cantora trans Pablo Vittar.

Na intenção de comparar o antigo e o novo ambiente de trabalho do ex-jogador, a jornalista compartilhou uma montagem. Na primeira foto, o ex-atleta está ao lado de Renata Fan, na emissora do bairro do Morumbi, em São Paulo. Em seguida, no outro registro, o profissional de comunicação divide o cenário da edição paulista da atração “Globo Esporte” com a artista Pablo Vittar.

“Internet sua danada! Recebi umas 10 vezes esta publicação hoje! E na real, chorei de rir! (acompanhado de emojis de risos) Sempre serei do time da zoeira!”, postou a jornalista.

Dessa forma, a associação considerou o post homofóbico e vai entrar na justiça contra Renata Fan.

Renata Fan é cancelada e Pabllo Vittar se posiciona

Além do processo, a repercussão nas redes sociais acabou, portanto, gerando o cancelamento da apresentadora. Vale ressaltar, que o post dividiu opiniões dentro da Band. Profissionais que trabalham na emissora reclamaram. No entanto, a equipe do Jogo Aberto defendeu Renata.

Ademais, as cantoras trans Pabllo Vittar, que estava na montagem, e Urias condenaram a atitude da jornalista esportiva.

“Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa “zoeira”, indicou Pabllo Vittar.

Pabllo e Urias dando uma situada na Renata Fan kkkkk ???? pic.twitter.com/ZcTwbHDEam — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 15, 2025

Posteriormente, foi a vez de Urias criticar a atitude de Renata Fan.

“Uma mulher velha desse jeito se prestando a isso? Agora sabemos que para trabalhar na Band não precisa nem saber ler… desse jeito”, afirmou a artista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.