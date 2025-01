Handebol: Brasil estreia no Mundial com vitória sobre a Noruega

Se a Seleção Brasileira feminina foi a sensação da primeira rodada do handebol nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a equipe masculina tratou de manter o sarrafo alto em estreias do país nos principais torneios da modalidade. Nesta quarta-feira (15/1), na estreia no Campeonato Mundial, a companhia verde-amarela bateu a anfitriã e favorita Noruega por 29 x 26 e comemorou a primeira vitória em estreias no torneio dominado por europeus.

O Brasil está na 16ª participação consecutiva no Mundial masculino. Estreou na edição de 1958, disputado na Alemanha, e tem como melhor campanha a nona colocação em 2019. No entanto, até mesmo a melhor versão da equipe não venceu no primeiro ato daquele ano: perdeu por 24 x 22 para a França. Em 2021 e em 2003, esteve perto do melhor início. Há quatro anos, empatou com a Espanha (29 x 29). Em 2003, ficou no 22 x 22 contra a Argélia.

A vitória brasileira na primeira rodada é uma espécie de revanche. Em 2005, também estreou contra os noruegueses e amargou a goleada por 34 x 12. O troco foi dado na Unity Arena, em Oslo, diante de 15 mil nórdicos. O retrospecto do confronto em Mundiais era desfavorável ao Brasil, com quatro derrotas. Considerando todas as competições, a Noruega não era superado pelo Brasil há 15 anos.

Um dos responsáveis por derrubar a escrita foi o goleiro Rangel. O catarinense de Seara Fechou o gol com grandes defesas, principalmente nos minutos finais, e levou o troféu de melhor em quadra. No setor ofensivo, a principal peça foi o lateral paranaense Haniel, com sete bolas na rede. O placar chegou a apontar 8 x 3 para os europeus.

A Seleção Brasileia não se classificou aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e passa por reformulação, encabeçada pelo técnico Marcos Tatá. Na última edição do Mundial, em 2023, o país ficou na 17ª posição. Na atual disputada, o país tem mais dois compromissos pela fase de grupos do Mundial 2025. O próximo desafio será contra Portugal, sexta-feira (17/1), às 14h. A jornada na classificatória será encerrada contra os Estados Unidos, no domingo (19). Todas as partidas do Brasil são transmitidas pelo SporTV2 e pela CazéTV (YouTube).

O Mundial tem a Dinamarca como atual campeã, e é disputado por 32 seleções, divididas em oito grupos com quatro times, espalhados pelas sedes na Croácia, na Dinamarca e na Noruega. Os três melhores se classificam à segunda fase. O segundo round do torneio adota o mesmo formato, mas só líderes e vice avançam às quartas de final.

A festa brasileira em Oslo, após a vitória sobre a Noruega (foto: Beate Oma Dahle/NTB/AFP)

Estreias do Brasil em Mundiais

2025

Noruega 26 x 29 Brasil

2023

Suécia 26 x 18 Brasil

2021

Espanha 29 x 29 Brasil

2019

França 24 x 22 Brasil

2017

França 31 x 16 Brasil

2015

Catar 28 x 23 Brasil

2013

Alemanha 33 x 23 Brasil

2011

Áustria 34 x 24 Brasil

2009

Dinamarca 40 x 27 Brasil

2007

Alemanha 27 x 22 Brasil

2005

Noruega 34 x 12 Brasil

2003

Argélia 22 x 22 Brasil

2001

Iugoslávia 31 x 23 Brasil

1999

Egito 28 x 19 Brasil

1997

Portugal 26 x 18 Brasil

1995

Egito 32 x 20 Brasil

1958

Dinamarca 32 x 12 Brasil