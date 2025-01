Candangão 2025: Real Brasília vive ano de redenção com aposta pela juventude

Aos 30 anos, Kaká é o segundo treinador mais jovem do Candangão 2025. Ele só é superado por Marcus Vinícius, do Legião, de 25 anos - (crédito: Júlio César / Real Brasília)

A nova versão do Campeonato Candango de futebol será, para o Real Brasília, uma oportunidade para revigorar os ânimos. No espaço de dois anos, o clube da Vila Planalto viveu momentos antagônicos. Em 2023, levou para casa a primeira taça da principal divisão local da história. O feito foi realizado pela equipe detentora da menor média etária entre todos os campeões estaduais do país: apenas 22 anos. O ano foi encerrado com as vagas inéditas para disputar a Série D do Brasileirão e a Copa do Brasil.

A virada de página no calendário, no entanto, não trouxe tantos sorrisos quanto. A temporada 2024 começou com a luta contra o rebaixamento no cenário local. As cinco derrotas nas 10 rodadas da primeira fase impediram o clube de avançar. Na quarta divisão nacional, passou 10 jornadas sem vencer. No total de 14, viveu apenas dois triunfos.

Em meio a um calendário agitado no novo ano, se remodela para voltar a brilhar. A grande aposta, apesar disso, segue imutável: a juventude. Os jovens jogadores são a esperança do retorno de bons resultados. Muitos dos que fizeram parte da campanha vitoriosa do Candangão Sub-20, em julho passado, com o título sobre o Brasiliense, nos pênaltis, também marcaram presença na caminhada aurianil na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ainda em curso. Apesar de ter sido eliminado na segunda fase, o elenco entra confiante para o Candangão, em meio ao calendário ocupado.

“O elenco é jovem, mas nos sentimentos preparados. Ter começado o ano mais cedo (com a Copinha) foi positivo. A expectativa é muito boa. Temos muitos nascidos em 2004, 2005, mas alguns experientes, também. Acredito que isso vá gerar um equilíbrio expressivo para nós”, salientou Yuri, zagueiro de 19 anos. “A recuperação aqui foi muito boa. Mesmo com o ritmo intenso e a programação cheia, nós fomos muito assessorados. Estaremos descansados o suficiente e preparados”, complementou.

Na opinião de Victor Hugo, o Kaká, treinador de apenas 30 anos, a aposta por manter as esperanças em um time jovem é certeira. “O Real é um clube que tem por sua essência valorizar as categorias de base e desenvolver jovens atletas. Esse trabalho já deu certo em campeonatos anteriores, como, por exemplo, em 2023. Naquele ano, quase todo o elenco era das categorias de base do clube. Acreditamos nessa metodologia para este ano”, contou o técnico.

“É um ponto positivo por ter um grupo que vem jogando junto por um certo tempo e a preparação tem sido muito boa. Nossa pré-temporada foi de muita intensidade nos treinos. Focamos bastante em trabalhos de força, potência na parte física, em ajustar nosso modelo de jogo, na parte técnica”, acrescentou o técnico.



Melhor campanha: campeão (2023)

Técnico: Victor Hugo, o Kaká

Destaque: Arthurzinho, meia

Correio sincerão: Briga contra a queda

Agenda de jogos:

1ª rodada: Ceilândia x Real Brasília - 18/1, às 16h

2ª rodada: Real Brasília x Brasiliense - 15/1, às 11h

3ª rodada: Capital x Real Brasília - 25/1, às 19h30

4ª rodada: Ceilandense x Real Brasília - 1º/2, às 15h30

5ª rodada: Real Brasília x Sobradinho - 8/2, às 11h

6ª rodada: Gama x Real Brasília - 12/2, às 20h

7ª rodada: Real Brasília x Samambaia - 15/2, às 11h

8ª rodada: Paranoá x Real Brasília - 22/2, às 15h

9ª rodada: Real Brasília x Legião - 8/3, às 16h

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz