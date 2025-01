Candangão 2025: Capital se apoia em estruturação para chegar ao título

A chegada do Candangão 2025 pode ser de redenção para o Capital. O novo ano promete projetar os voos mais altos do Coruja. Muitas questões envolvem a chegada do clube para mais uma disputa na elite do quadradinho.

Em 2024, alcançou a decisão. Na primeira fase, foi o primeiro colocado, com apenas uma derrota em nove rodadas. Nas semifinais, vingou-se da eliminação na mesma fase do ano anterior ao derrotar o Brasiliense. Na final, porém, viveu clímax melancólico ao perder, nos pênaltis, para o Ceilândia, após empate em 0 x 0 com bola rolando.

Os passos seguintes, todavia, são trilhados com maestria. Ainda em 2024, anunciou que trocou o modelo de gestão de clube-empresa para Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A mudança possibilitou diversos outros movimentos. O Estádio JK, local onde o tricolor manda partidas, passou por uma série de reformas.

O local virou um complexo esportivo, com a revitalização do estádio e arquibancadas, construção dos campos anexos 2 e 3, e reforma dos banheiros e estacionamento, através do Programa Adote Uma Praça.

O clube ainda inaugurou Centro de Treinamento. Localizada no Setor de Clubes Sul, a área, além de nova base esportiva da equipe, ainda serve como escolinha para jovens alunos matriculados. No fim de dezembro, o clube ainda se tornou no primeiro do Distrito Federal a inaugurar uma loja oficial própria. Por lá, são vendidos diversos produtos do Capital.

O comportamento é o mesmo no âmbito esportivo. O Coruja foi o segundo que mais contratou no quadradinho para o novo ano. São 13 reforços. Entre novas peças mais jovens e outras mais experientes, está o goleiro Vagner, de 35 anos. O ex-Palmeiras chega para disputar posição com Luan. Dono do posto nas últimas duas temporadas, foi ele o eleito como melhor da posição nas edições de 2023 e 2024 do Candangão.

Para ele, a disputa com o colega de posição é um privilégio. “A preparação está sendo uma das melhores possíveis. Esperamos fazer um grande ano, e temos tudo para que isso se torne realidade. A disputa por posição é muito saudável, nós respeitamos o espaço um do outro. Ele é um cara sensacional, e sempre tentamos fazer o melhor possível, principalmente para o capital”, explicita.

Prestes a iniciar a segunda temporada no DF, mas a primeira com calendário cheio, o treinador Paulinho Kobayashi é outro a relatar uma boa preparação para o campeonato. Foi justamente em decorrência da abundância de jogadores contratados que os trabalhos se iniciaram tão cedo. O time foi o segundo a iniciar os trabalhos, em 19 de novembro. O Brasiliense, em outubro, foi o primeiro.

“Era normal que o início fosse mais pegado, pois são muitos jogadores novos, e é preciso conhecer os atletas, e que eles conheçam nosso estilo de jogo. É ótimo que eles já tenham certo conhecimento sobre o estilo de jogo um do outro, e depois vem a parte tática, em que estamos trabalhando bastante”, contou.

“Os fortes investimentos feitos em Brasília são ótimos para a competição. Enquanto os clubes tiverem esse investimento, o campeonato crescerá. Ajuda muito para elevar o nível, e quem ganha com isso é, principalmente, o torcedor. E ver, além disso, como o Capital investe. Isso nos dá uma motivação maior”, acrescentou.

Melhor campanha: vice-campeão (2024)

Técnico: Paulinho Kobayashi

Destaque: Wallace Pernambucano, atacante



Correio sincerão: Briga pelo título

Agenda de jogos:

1ª rodada: Capital x Ceilandense - 19/1, às 15h30

2ª rodada: Samambaia x Capital - 26/1, às 15h30

3ª rodada: Capital x Real Brasília - 29/1, às 19h30

4ª rodada: Sobradinho x Capital - 1º/2, às 16h

5ª rodada: Capital x Legião - 8/2, às 19h30

6ª rodada: Capital x Brasiliense - 12/2, às 19h30

7ª rodada: Paranoá x Capital - 16/2, às 15h

8ª rodada: Capital x Ceilândia - 22/2, às 19h30

9ª rodada: Gama x Capital - 8/3, às 16h

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz