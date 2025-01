Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros será em 25 de janeiro

A Chapada dos Veadeiros, famosa pelas belezas naturais, atrai esportistas e turistas de todo o país, e, em 25 de janeiro, será o cenário da 9ª edição da Meia Maratona da Chapada Caixa. A prova é conhecida pela altimetria elevada e percurso técnico, cobrindo 21 km, majoritariamente no asfalto, em um trajeto que pode ser realizado nas modalidades Solo ou Duplas.



Entre os atletas confirmados, destacam-se grandes nomes do esporte nacional. No feminino, a tricampeã Helen Deluque, integrante da Seleção Brasileira de Ultramaratona, estará na disputa. No masculino, a prova contará com a forte presença de atletas locais, com destaque para Vanilson Gomes de Cavalcante, conhecido pela ligação com a famosa Cachoeira Santa Bárbara. Campeão em 2023, Vanilson garante que está pronto para conquistar o título em casa.



Conhecida como a meia maratona mais "good vibes" do Brasil, o evento celebra o esporte no ambiente místico da Chapada dos Veadeiros, com cachoeiras e lendas locais, atraindo atletas, famílias, equipes e artistas da região. Após a premiação, haverá uma animada confraternização com banda de rock ao vivo, open bar e open food de massas no Santo Cerrado Risoteria, um dos restaurantes mais famosos da chapada.

Serviço



9ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros Caixa – Etapa Vila

Data: 25 de janeiro

Horário: 16h

Largada: Morro da Baleia

Chegada: Vila de São Jorge

Informações: (61) 99559-1090