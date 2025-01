Vasco encaminha renovação com Vegetti

O Vasco chegou a um acordo verbal com o atacante Vegetti pela renovação contratual por mais uma temporada. Agora, faltam poucos detalhes para a assinatura, que deve acontecer nas próximas semanas.

Dessa forma, encerra-se o que estava virando uma novela, já que o argentino tem contrato até o fim do ano, mas com cláusula de renovação automática caso atuasse em 60% dos jogos na temporada. O jogador, valorizado pela artilharia da Copa do Brasil de 2024, visava um aumento salarial. E segundo o jornalista Lucas Pedrosa, as partes entraram em acordo.

Apesar de haver um aumento salarial, os valores não serão os pedidos por Vegetti e seu estafe – na casa de R$ 1,2 milhão segundo apuração do Jogada10. Assim, seu novo contrato será até o fim de 2026 com salário de R$ 760 mil, além de bônus por artilharias e conquistas.

Capitão do Vasco desde meados de 2024, o Pirata já tem três gols em duas partidas na temporada. Dessa forma, surge como um dos quatro artilheiros do Campeonato Carioca. Ao lado dele estão Zé Vitor (Boavista), Carlinhos (Flamengo) e Walber (Maricá).

