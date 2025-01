Palmeiras encaminha venda de Rony para clube de Artur Jorge

A novela pela definição do destino de Rony chegou ao fim. Nesta quarta-feira (29), o Palmeiras encaminhou a venda do atacante ao Al-Rayyan, clube do Qatar, comandado por Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo.

Rony deve viajar nos próximos dias para o país do Oriente Médio para realizar os exames e fechar o negócio. Os valores do negócio ainda são desconhecidos. A expectativa é que a transação seja concluída até o próximo sábado (01), data em que se encerra a janela de transferências. O jornalista André Hernan, do Portal Uol, divulgou as informações.

Artur Jorge solicitou a contratação do jogador. Rony é um dos atletas que atuam no Brasil que estavam na lista do treinador português. No Al-Rayyan, o atacante terá a companhia do atacante Roger Guedes, do meia Gabriel Pereira e do volante Thiago Mendes.

Rony não estava nos planos do Palmeiras para a temporada. Desde o começo do ano, o jogador recebeu sondagens de clubes do Brasil, como Fluminense e Santos. Entretanto, os empresários do atleta sempre priorizaram uma oportunidade no exterior.

No Palmeiras desde 2020, Rony disputou 283 partidas e marcou 70 gols. Pelo Verdão, o jogador conquistou duas Libertadores, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, uma Recopa e quatro Paulistas. Além disso, em 2023, o atacante teve duas convocações para a Seleção, onde participou de três jogos.

