Ciclo Los Angeles-2028: Yane Marques será chefe de missão do Brasil

Rio de Janeiro - O Time Brasil já tem uma chefe de missão nomeada para os grandes eventos do próximo ciclo olímpico. Na noite desta quinta-feira (30/1), durante a festa de celebração da posse da nova diretoria do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a vice-presidente Yane Marques foi confirmada como a responsável por liderar as equipes do país nos Jogos Sul-Americanos Santa Fé-2026, Jogos Pan-Americanos Lima-2027 e Jogos Olímpicos Los Angeles-2028.



Primeira mulher a ocupar o segundo cargo mais importante do organograma administrativo do COB, Yane também protagonizará o ineditismo feminino nas funções de chefe das delegações durante o ciclo de quatro anos na qual a nova gestão estará à frente da entidade responsável por tocar o esporte olímpico no país. Em Paris-2024, por exemplo, a função coube ao diretor-geral Rodrigo Sampaio.



O chefe de delegação dos eventos tem como função liderar o contingente de atletas e tomar à frente em questões logísticas, como visitas aos locais de base de treinamentos e concentração, por exemplo. Yane exercerá a função baseada na experiência de três edições de Jogos Olímpicos como atleta do pentatlo moderno. Em Londres-2012, a vice-presidente do COB se consagrou ao conquistar uma medalha de bronze para o país na modalidade.



“Sempre tive muito orgulho de representar meu país. Passa um filme na cabeça, tantas missões, tantas competições, tanto esforço, tanto suor e tanto orgulho de carregar a bandeira do Brasil. Não será diferente agora. O desafio é grande, a responsabilidade também, mas a gente lutou tanto para isso. Tenho que agradecer ao presidente Marco La Porta, que já esteve nesse papel, e sabe da relevância, por confiar em mim. Estou pronta e sempre à disposição para ajudar o movimento olímpico brasileiro”, reforçou Yane.



La Porta reforçou a confiança. "Não existe melhor pessoa para exercer essa função nas nossas principais missões do ciclo. Foi uma escolha natural, por toda capacidade e experiência que a Yane carrega e que, certamente, será colocada em favor dos atletas brasileiros. Eu sei muito bem o quão importante é estar na chefia de uma missão. Vivenciei essa experiência e posso afirmar que é transformadora. Sendo a Yane um símbolo do nosso esporte, a primeira mulher a ser vice-presidente do COB, será incrível e inspirador ser a primeira mulher a comandar uma missão numa edição de Jogos Olímpicos", destacou.