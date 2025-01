Candangão Esquenta da rodada #4: Fim de semana terá enfrentamentos no G-4

Vai começar uma das rodadas com maior potencial de bons jogos na primeira fase do Campeonato Candango de 2025. Com o desenho formado nos primeiros compromissos de cada clube, a quarta jornada da competição local reserva duelos entre os quatro primeiros colocados da classificação. Na parte inferior, outros dois jogos prometem esquentar, ainda mais, a luta contra o rebaixamento. A bola rola no sábado (1º/2) e no domingo (2/2) por todo o Distrito Federal.

Nesta rodada, o CB Indica Ceilândia e Brasiliense para o torcedor assistir diretamente das arquibancadas. O duelo no Abadião reunirá duas equipes com 100% de aproveitamento até aqui. Gama x Paranoá é outra partida com choque direto entre os clubes do G-4. Assombrados pelo fantasma do rebaixamento, Ceilandense e Real Brasília se enfrentam. Sobradinho x Capital e Legião x Samambaia são os outros compromissos marcados.

Ceilandense x Real Brasília

Onde: Estádio Serejão, na Vila Planalto

Data e hora: sábado (1º/2), às 15h30

Transmissão: FFDF TV

Ingressos: R$ 10 (cadeiras) e R$ 5 (arquibancada)

Onde comprar: Bilheteria física do Serejão (no dia do jogo)

O confronto dos desesperados abre a quarta rodada do Candangão 2025 com a promessa de dar os primeiros pontos para times zerados na classificação da competição local. Com futebol em baixa, Ceilandense e Real Brasília estão flertando com a zona de rebaixamento (o Leão do Planalto está nela, ao lado do Legião, enquanto o Dragão é o primeiro fora) e apostam no duelo direto para abrirem uma importante margem em relação aos rivais na disputa contra a degola.

Sobradinho x Capital

Onde: Estádio Defelê, na Vila Planalto

Data e hora: sábado (1º/2), às 16h

Transmissão: Record Brasília

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) - transporte gratuito saindo de Sobradinho

Onde comprar: Bilheteria física do Defelê (no dia do jogo)

Dois times em momentos muito opostos fazem um jogo primordial para as pretensões na temporada 2025. Com seis pontos, o Capital vem de vitória e conta com um novo bom resultado para voltar a ocupar o G-4 da competição local. Ainda sem vencer, o Sobradinho demitiu o técnico Mário Henrique e aposta em uma resposta rápida com o auxiliar Léo Roquete para não perder a zona de classificação às semifinais de vista (hoje, a distância é de seis pontos).

Gama x Paranoá

Onde: Estádio Bezerrão, no Gama

Data e hora: sábado (1º/2), às 19h30

Transmissão: FFDF TV

Ingressos: Sul, Leste e Norte — R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) | Oeste: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) | Hospitality: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Onde comprar: Ingresso SA, Quiosque do Gama Shopping ou bilheteria física do Bezerrão (no dia do jogo)

Gama e Paranoá vão duelam em um dos dois jogos entre os primeiros colocados do Candangão 2025. Ainda sem derrotas na temporada 2025, os clubes miram os pontos em disputa para se consolidarem de vez no G-4. Conquistar o objetivo, no entanto, será complicado. O Periquito e a Cobra Sucuri são, ao lado do Ceilândia, as equipes ainda sem gols sofridos nas primeiras partidas do torneio local e sonham com coisas grandes na competição.

Ceilândia x Brasiliense (CB Indica)

Onde: Estádio Abadião, em Ceilândia

Data e hora: domingo (2/2), às 15h30

Transmissão: FFDF TV

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 5 (torcedor com a camisa do Ceilândia

Onde comprar: Bilheteria Digital e bilheteria física do Abadião (no dia do jogo)

O CB Indica aponta Ceilândia e Brasiliense como o jogo ideal para o torcedor assistir das arquibancadas do estádio. Além da rivalidade crescente entre os clubes, os dois ostentam 100% de aproveitamento na largada do torneio local e se posicionam como favoritos na luta por semifinal. Quem ganhar, além de frear um adversário direto, manterá o posto de invencibilidade no Candangão. O Gato Preto conta com a vantagem de atuar como mandante no Abadião.

Legião x Samambaia

Onde: Estádio Bezerrão, na Vila Planalto

Data e hora: domingo (2/2), às 15h30

Transmissão: FFDF TV

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Onde comprar: Bilheteria física do Bezerrão (no dia do jogo)

Legião e Samambaia não pode ser considerado um jogo crítico na luta contra o rebaixamento, mas a partida fecha a quarta rodada com potencial para incomodar quem perder. Lanterna com nenhum ponto, oito gols sofridos e zero marcados, o Leão do Rock precisa vencer desesperadamente. Com três pontos somados, o Cachorro Salsicha deseja a vitória para se descolar de vez da zona da confusão formada na parte inferior da classificação do Candangão.