Jogadora alemã critica sexismo em registros após jogos

A jogadora alemã Lena Oberdorf, do Bayern de Munique, criticou as postagens sexistas que surgem durante e após os jogos. A meia-campista afirmou que evita levantar a camisa para secar o suor do rosto devido às possíveis montagens que internautas podem fazer.

"Quando entro no TikTok depois dos jogos, vejo centenas de edições. Quando levanto minha camisa para limpar o suor, o resultado são cinco edições com música sexy", disse a atleta ao podcast Popcorn und Panenka, no Spotify.

Lena relatou que passou a tomar cuidado até na maneira como cai no gramado para evitar filmagens e fotos sexistas. "Às vezes, quando estou caída no chão, penso: 'Esta é uma posição desfavorável'. Nós não caímos tanto no chão porque queremos continuar jogando. Isso se tornou um problema para mim", contou a jogadora.

"Muitas pessoas dão zoom quando você está deitada. Certa vez, vi um vídeo de um cara sentado na arquibancada do Wolfsburg dando zoom no celular enquanto as jogadoras estavam se alongando", acrescentou Lena.



