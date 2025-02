Esquenta da rodada #6: liderança pode mudar de mãos no meio de semana

14/01/2025 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Esportes. Lançamento Oficial do Candangão 2025. Taça do Candagão 2025. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Uma rodada incompleta, mas com potencial de indicar novos rumos na posição mais privilegiada da classificação do Campeonato Candango. Com quatro partidas marcadas entre esta quarta-feira (12/2) e a quinta-feira (13/2), a sexta jornada do torneio local pode guiar o Gama rumo à liderança da primeira fase. Dono da posição e invicto, o Brasiliense não joga, devido ao compromisso diante do Vila Nova, pelas quartas de final da Copa Verde.

A ausência momentânea do Jacaré — o duelo contra o Capital foi remanejado para 27 de fevereiro — deixa o caminho livre para o alviverde: basta vencer o Real Brasília para tomar o posto, ao menos provisoriamente. Outros confrontos também chamam a atenção. Na sexta rodada, o CB Indica Samambaia x Sobradinho como um bom jogo para o torcedor assistir das arquibancadas. O duelo pode definir o sonho das equipes de figurar como surpresa na luta por semifinal.

Ceilandense x Paranoá

Onde: Estádio Serejão, em Taguatinga

Data e hora: quarta-feira (12/2), às 10h

Transmissão: FFDF TV

Ingressos: R$ 10 (cadeiras) e R$ 5 (arquibancada)

Onde comprar: Bilheteria física do Serejão (no dia do jogo)

Próximo da zona de rebaixamento do Candangão e ainda sem vencer, o Ceilandense entra na segunda metade da primeira fase do torneio local em desespero. A meta é surpreender o Paranoá para não se complicar, principalmente na briga particular contra o Z-2 com Real Brasília e Legião. A Cobra Sucuri vem de duas derrotas e saiu do G-4. Voltar a pontuar é missão urgente para não descolar da luta por classificação às semifinais.

Samambaia x Sobradinho (CB Indica)

Onde: Estádio Serejão, em Taguatinga

Data e hora: quarta-feira (12/2), às 19h

Transmissão: Rádio e TV Samambaia

Ingressos: R$ 10 (cadeiras) e R$ 25 (arquibancada)

Onde comprar: Bilheteria Digital e bilheteria física do Serejão (no dia do jogo)

O compromisso reunirá duas equipes com o sonho de surpreender ainda vivo. No entanto, o resultado pode ser definitivo para as pretensões das duas. Em sexto lugar com seis pontos, o Samambaia busca o resultado positivo para colar de vez no G-4. Em recuperação após conquistar a primeira vitória na última rodada, o Sobradinho deseja emendar resultados positivos para ultrapassar o adversário na tabela e seguir com o sonho de jogar o mata-mata.

Gama x Real Brasília

Onde: Estádio Bezerrão, no Gama

Data e hora: quarta-feira (12/2), às 21h

Transmissão: FFDF TV

Ingressos: R$ 20 a R$ 200, dependendo do setor da arquibancada e do benefício

Onde comprar: Ingresso SA, Quiosque do Gama Shopping ou bilheteria física do Bezerrão (no dia do jogo)

Vice-líder com quatro vitórias e um empate, o Gama tem a possibilidade de assumir a ponto do Candangão. Como o Brasiliense não joga na rodada (o jogo contra o Capital foi adiado devido à Copa Verde), basta o alviverde vencer o Real Brasília. O triunfo o faria pular para a ponta. Na zona de rebaixamento e sem vitórias, o Leão do Planalto segue em crise. Surpreender o Periquito, no entanto, surge no horizonte como vital para guinar uma possível arrancada de permanência.

Legião x Ceilândia

Onde: Estádio Bezerrão, no Gama

Data e hora: quinta-feira (13/2), às 15h30

Transmissão: FFDF TV

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Onde comprar: Bilheteria física do Bezerrão (no dia do jogo)

Outro confronto de opostos reunirá Legião e Ceilândia. Lanterna, o Leão do Rock não conquistou nenhum ponto e, nem mesmo, marcou gols na temporada 2025 do Candangão. No entanto, ainda segue com chances reais de escapar da degola. Basta cumprir a complicada missão de vencer um membro do G-4. Em terceiro, o Gato Preto conta com os três pontos no Bezerrão para seguir firma na caminhada em direção à classificação às semifinais da competição local.