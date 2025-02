Torcedores tentam invadir treino do Santos para fazer cobranças a Pedro Caixinha

Integrantes de uma das mais conhecidas torcidas organizadas do Santos, a Sangue Jovem, fizeram tentativas de invasão ao último treino do time no CT Rei Pelé antes da partida deste domingo (16) contra o Água Santa. O motivo não poderia ser outro: fazer cobranças ao técnico Pedro Caixinha por melhores resultados no Campeonato Paulista.

Houve o lançamento de alguns rojões em direção ao gramado depois do veto da segurança do clube à entrada dos membros da organizada. Assim, ocorreu a paralisação do treinamento por alguns minutos. Somente duas das lideranças, aliás, tiveram o acesso permitido pela cúpula alvinegra.

Os torcedores elevaram o tom nas críticas ao treinador português por entenderem que o profissional ainda não conseguiu dar entrosamento ao time considerado titular, embora mudanças sejam uma constante nas escalações. Além disso, sobraram reclamações com o CEO Pedro Martins.

Uma reunião nesta segunda-feira, dia seguinte ao jogo pelo Estadual, ocorrerá entre elenco, diretoria e organizadas no CT, desta vez também com a participação da Torcida Jovem, outra organizada de forte expressão do clube.

Neymar mais uma vez iniciará entre os titulares, restando, assim, a única dúvida na zaga para o duelo deste domingo, na Vila Belmiro. Com Luan Peres lesionado, outros três defensores disputam a posição para atuar ao lado de Zé Ivaldo. A saber, João Basso, Gil e Luizão.