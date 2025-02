Com casa cheia, Capital estreia contra Portuguesa-RJ na Copa do Brasil

O técnico Marcelo Cabo orienta o elenco: técnico do Capital acumula experiência na disputa do mata-mata nacional - (crédito: Ueslei Costa/CAPITALSAF)

Capitais de potências do futebol mundial costumam ser fortes nas copas nacionais. Na Itália, Roma e Lazio ostentam títulos da Copa Itália. Atlético e Real Madrid colecionam troféus na Copa do Rei da Espanha. O londrino Arsenal é recordista de conquistas da FA Cup, a Copa da Inglaterra. O Paris Saint-Germain reina soberano na Copa da França. A relação da jovem Brasília, inaugurada em 1960, com a Copa do Brasil lembra a dos times de Berlim com a tradicional Copa da Alemanha.

Clubes da capital alemã jamais ganharam a DFB-Pokal, como é chamado o mata-mata nacional germânico. A nata do futebol de lá não está instalada na capital. O Union Berlim até exibe uma conquista, porém na Copa da extinta Alemanha Oriental. O tradicional Hertha Berlim também espera há 132 anos pela conquista inédita.

O Distrito Federal esteve próximo de conquistar a Copa do Brasil em 2002. O então debutante Brasiliense perdeu a final para o Corinthians. A esperança de subir ao pódio se renova nesta quarta-feira, às 20h, na estreia do Capital Clube de Futebol no segundo torneio mais importante do país.

Fundado em 5 de julho de 2005, o o atual vice-campeão candango receberá um presente antecipado de 20 anos. O duelo com a Portuguesa-RJ no Estádio Juscelino Kubitscheck, no Paranoá, pela primeira fase, terá casa cheia e refletores para iluminar o caminho do time. Não há vantagem. Empate levará o duelo para os pênaltis. O sobrevivente terá pela frente Porto Velho-RO ou Cuiabá-MT na segunda fase.

A missão de levar o Capital o mais longe possível é do técnico Marcelo Cabo desde a eliminação na Copa Verde. Invicto no cargo, o observador técnico de Dunga e Jorginho na Copa de 2010 está invicto no cargo e tem no currículo o título da Série B do Brasileirão em 2016 pelo Atlético-GO e da Taça Rio pelo Vasco em 2021.

"O Capital é propositivo, vai buscar sempre o gol. É uma competição que eu disputei algumas vezes, então tenho know-how. É um formato diferente do Estadual, porque é mata-mata, jogo único. Temos que buscar uma plataforma de jogo para isso. Estudamos a Portuguesa e criamos mecanismos para conquistar essa vaga inédita", disse o treinador ao Correio Braziliense.

O meia-atacante Matheuzinho projeta o desafio do Capital de representar o DF. "É o jogo mais importante da nossa história, uma competição nacional, a Tão famosa Copa do Brasil. Aumenta a expectativa, a nossa responsabilidade, mas contamos com a ajuda dos torcedores para lotar o JK. Eles vão fazer toda a diferença", convoca.

O Capital é o 15º time da cidade a disputar a Copa do Brasil. Antes, Gama, Brasiliense, Taguatinga, Brasília, Ceilândia, Guará, Dom Pedro, CFZ, Luziânia, Tiradentes, Bandeirante, Esportivo Guará, Sobradinho e Real Brasília jogaram o torneio lançado em 1989 pela CBF.

A expectativa é de público recorde no Estádio JK. Até o fechamento da edição, o Capital havia comercializado quatro mil ingressos. O time terá um patrocinador pontual na camisa. A Prefeitura de Pirenópolis (GO)

Velho Conhecido

A Portuguesa-RJ é comandada pelo técnico Douglas Ferreira. Ex-zagueiro, ele teve passagem pelo Gama na temporada de 2010 do futebol do Distrito Federal. O treinador substituiu Evaristo Piza no cargo. O antecessor assumiu o Retrô-PE. A Lusa ocupa o penúltimo lugar na Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, à frente apenas do rebaixado Bangu. O time da Ilha do Governador acumula três vitórias, um empate e seis derrotas neste temporada.



FICHA TÉCNICA

Estádio: Juscelino Kubitscheck (Paranoá)

Horário: 20h

Copa do Brasil: 1ª fase

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

Ingresso: R$ 20 (camisa + bilhete)

Pontos de venda:

Loja Oficial do Capital - Setor Comercial Sul, Quadra 2, Loja 85

Loja Paranoá Esportes - Quadra 32, Paranoá

Bar Resenha - CLS 410 Bloco D Loja 34

Capital-DF

Reynaldo; Lenon, Éder Lima, Richardson e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Matheuzinho, Robert e Juninho Carpina; Anderson Uchôa e Mateus Anderson

Técnico: Marcelo Cabo

Portuguesa-RJ

Douglas Borges; Joazi, Lucas Mota, Thomás Kayck e Victor Pereira; Wellington Cézar, Henrique Rocha e Anderson Rosa; Romarinho, Elicley e Lohan

Técnico: Douglas Ferreira