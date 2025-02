Santos encerra janela com 12 reforços e elenco competitivo

Neymar foi a grande contratação do Santos no ano - (crédito: Foto: Rafael Assunção/Ag. Paulistão)

O Santos encerrou sua janela de transferência e não deve mais fazer contratações neste primeiro semestre de 2025. Mas é possível falar que o Peixe se movimentou, e muito, no mercado. Afinal, foram 12 novas contratações, reforçando principalmente o meio de campo e o ataque, além de contar com o retorno de um ídolo.

É inegável falar que Neymar foi a grande contratação não só do Santos, mas em todo o Brasil. Contudo, a diretoria trabalhava para construir uma equipe competitiva em torno do craque, para brigar por títulos na temporada. Agora, o Peixe acredita que conseguiu esse objetivo.

Ainda existe negociações com o volante Rodrigo Villagra, do River Plate. Entretanto, o retorno da boa fase de João Schimdt fez com que a diretoria recuasse. O Santos não gostaria de gastar uma grande quantia em um jogador que não chegaria para ser titular absoluto e que ”incharia” o elenco.

Agora, o Peixe deve retomar contatações na próxima janela de meio de ano. A ideia do Santos agora é observar o elenco nesta reta final do Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e nas 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Se a diretoria identificar alguma lacuna na equipe, deve voltar ao mercado com a mesma força.

Quem chegou no Santos

Para a defesa, foram contratados os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão e o lateral-direito Léo Godoy. O sistema defensivo foi o menos reforçado e o Santos decidiu apostar nos nomes que já estavam no elenco, além da garotada. Afinal, nas laterais, JP Chermont e Souza começaram a ganhar mais oportunidades.

Já no meio de campo, ainda não foram anunciados, mas já estão acertados com o Santos os volantes Thiago Maia e Zé Rafael. Além disso, Thaciano também chegou na Vila Belmiro. Contudo, eles sabem que terão que brigar por duas vagas no setor, já que Neymar será o grande responsável pela armação da equipe.

O ataque é o setor mais inchado e exigirá de Caixinha estudo de elenco. Benjamín Rollheiser é o nome mais badalado, depois de Neymar, que chegou ao Peixe. O argentino disse gostar de atuar pela ponta direita, onde joga Soteldo, e brigará para estar entre os 11. Deivid Washington também chegou com moral, após ser artilheiro do Brasil no Sul-Americano Sub-20 e também terá que disputar lugar na equipe, desta vez contra Tiquinho Soares.

Álvaro Barreal e Gabriel Veron terão de brigar por fora por uma vaga até mesmo no banco de reservas da equipe. Isso porque os dois gostam de jogar do lado esquerdo, onde Guilherme vem brilhando neste começo de temporada. Assim, dependerá de Caixinha em como encaixar todos estes reforços no Alvinegro Praiano.

