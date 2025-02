Candangão 2025: Brasiliense derrota o Gama por 2 x 0 e vira líder

O 75° clássico entre Brasiliense e Gama aconteceu na tarde deste domingo (23/2), no Estádio Serejão, em Taguatinga. A vitória por 2x0 no confronto colocou o Jacaré na classificação direta para as semifinais do Candangão 2025. O gol de pênalti do camisa 8 Tarta e do lateral-direito Joãozinho, aos 55 minutos do segundo tempo, fez a festa dos 1.179 torcedores brasilienses que estavam presentes no estádio.

A disputa entre Brasiliense e Gama valeu a classificação direta ao mata-mata para o vencedor da partida. A vitória do Capital por 4x1 sobre o Ceilândia deixou o caminho livre para que a decisão na ponta da tabela ficasse no clássico candango. O próximo compromisso do Brasiliense será contra o Capital, na quinta-feira (27/2), às 19h45, em jogo atrasado, válido pela sexta rodada do Candangão. O Gama também jogará com o Coruja, mas pela nona rodada, no próximo sábado (8/3), às 16h.

O jogo

O clássico começou com muita intensidade. Houve disputa acachapante pela gorducha. Explorando as laterais, a equipe do Brasiliense levou muito perigo ao ataque adversário. Por sua vez, do lado do Gama, peças como, William Jr. e Moisés se destacavam com boas jogadas. Apesar do sol quente no Estádio Serejão, dentro das quatro linhas a partida deu uma esfriada, ambos os times pecavam na transição de bola do meio para o ataque, sem oferecer perigo algum, um ao gol do outro.



Porém, aos 36 minutos, Gui Mendes, livre de marcação, chega com a bola ao ataque gamense. Atropelado pelo goleiro Renan, a arbitragem marcou penalidade máxima para o Jacaré. A cobrança ficou por conta do camisa 8 Tarta converter para os donos da casa e marcar o primeiro gol do jogo. Com uma reta final de primeiro tempo muito faltosa, a partida foi para o intervalo com vantagem do Brasiliense no placar.



No segundo período a equipe do Gama veio com uma postura diferente. Superior nos 10 minutos iniciais, os visitantes colocaram o goleiro Matheus Kayser para trabalhar. A reação do Brasiliense veio por meio do contra-ataque. Tarta trabalha com Tobinha, que manda a bola direto no travessão. O jogo ficou parelho, o Gama buscava diminuir a vantagem, enquanto o Jacaré tentava administrar a vitória.



Mesmo com o clima mais fresco, a reta final do clássico esquentava dentro de campo. O Gama encontrava dificuldades para acionar o camisa nove Nunes. O Brasiliense ampliou o placar após uma roubada de bola pelo meio, Longuine dribla o goleiro Renan e no cruzamento, achou Joãozinho para finalizar na meta adversária no último minuto da partida.



Rodada

O domingo ensolarado teve outras duas partidas para fechar a oitava rodada do Candangão 2025. Pela parte da manhã, o Sobradinho recebeu o Legião no Estádio Defelê. Na briga entre os Leões, o do Planalto conquistou a vitória por 2x0 sob o da Serra. O outro confronto do dia foi entre Capital e Ceilândia. O tricolor goleou o Gato Preto por 4x1. Esse resultado colocou o Capital na terceira colocação da tabela pela vantagem no saldo de gols.



Ficha técnica

Brasiliense 2 x 0 Gama - Candangão 2025 (8ª rodada)



Local: Estádio Serejão, Taguatinga



Árbitro: Rafael Diniz (Matheus de Moraes)



Público: 1.179 pessoas

Renda: R$ 6.880

Brasiliense



Matheus Kayser; Netinho, Keynan, Ygor Morais e Guilherme Santos (Romário); Gabriel Galhardo, Marcos Jr. e Tarta (Rafael Longuine); Tobinha (Joãozinho), João Santos (Douglas) e Gui Mendes (Dentinho). Técnico: Luiz Carlos Winck

Gol: Tarta (pênalti) e Joãozinho



Cartão amarelo: Não houve.

Gama



Renan; Michel R, Wellington (Diego Augusto), Pedro Romano e Moisés (Toscano); Lucas Piauí (Fabinho), Luisinho (Rafa Matos) e David Lucas (Daniel Costa); Ramon, Willian JR e Nunes. Técnico: Glauber Ramos

Gol: Não houve.



Cartão amarelo: Moisés, Pedro Romano e Michel R.