Ídolo do Gama, centroavante Nunes anuncia a aposentadoria aos 43 anos

O clássico do último domingo contra o Brasiliense foi a última partida do centroavante Nunes com a camisa do Gama. Um dia depois da derrota por 2 x 0 para o arquirrival no Estádio Serejão, pela penúltima rodada do Campeonato do Distrito Federal, o jogador de 43 anos escreveu mensagem e gravou vídeo nas redes sociais anunciando a saída do Gama e a aposentadoria. O camisa 9 foi protagonista dos últimos dois títulos alviverde nas temporadas de 2019 e 2020.

O anúncio é mais um em dia de crise no Gama. A diretoria oficializou a demissão do técnico Glauber Ramos e a contratação de Luis Carlos Carioca, que terá como auxiliar Victor Santana. Ex-jogador do clube, o assistente levou o Sobradinho ao título doméstico. Quarto colocado, o time ainda tem uma partida contra o Capital, em 8 de março, no Bezerrão, e precisa vencer para avançar às semifinais sem depender de uma combinação de resultados.

Leia também: Glauber Ramos não é mais técnico do Gama

Nunes escreveu nas redes sociais sobre a aposentadoria. "Bom, começo essa carta primeiramente para agradecer todos os clubes que me deram a oportunidade de realizar o meu sonho. Quando criança, sempre tive a vontade de me tornar um atleta profissional. E graças a Deus, consegui realizar. Foram 24 anos de muita dedicação, disciplina, dores, cansaço, renúncias ... Hoje, aos 4.3, decido encerrar esse ciclo de empenho e atleta profissional. Gratidão a Deus e ao futebol", publicou o centroavante. Em seguida, ele gravou um vídeo.

Em 2004, Nunces foi um dos símbolos do Santo André na conquista da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã. Um ano antes, ele havia levado o time do ABC Paulista à glória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Distrito Federal, ele também subiu ao degrau mais alto do pódio pelo Brasiliense na campanha do título de 2017. No Sul, ganhou o Campeonato Catarinense em 2012 vestindo o uniforme do Avaí.

Nunes deixa o Candangão 2025 com dois gols em cinco jogos, ambos na vitória alviverde diante do Legião por 3 x 0, em 25 de janeiro. Muito marcado no clássico do último domingo contra o Brasiliense, o atacante mostrou muito nervosismo e se desentendeu algumas vezes com o juiz da partida na tentativa de pressioná-lo. Eles até se esbarraram no início do segundo tempo.