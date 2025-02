Neymar já soma mais minutos e gols no Santos do que em sua passagem no Al-Hilal

Neymar já soma mais minutos e gols no Santos em comparação com sua passagem no Al Hilal - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

São apenas 23 dias desde o retorno, mas já deu para o torcedor do Santos matar a saudades de Neymar. Mas o craque também mostra ter recuperado seu ritmo em tão pouco tempo. Tanto que o atacante já soma mais tempo de jogo e participações em gols do que nos 532 dias no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apresentado em 31 de janeiro pelo Santos, Neymar jogou 432 minutos, marcou dois gols e deu três assistências. Isso tudo em apenas seis jogos de Campeonato Paulista. Aliás, o craque fez sua primeira partida neste retorno ao Peixe no dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP.

Leia também: Neymar brinca com provocação de MC Hariel e exalta parceria com Memphis

Já no Al-Hilal, Neymar jogou quatro minutos a menos, mesmo com sete partidas ao todo. Foram 428 minutos em campo, nos quais o meia-atacante teve quatro participações em gols, com um gol e três assistências. Sua passagem na Arábia Saudita ficou marcada por uma grave lesão no joelho que tirou o atleta dos gramados por um ano.

Quando chegou na Arábia Saudita, Neymar disputou apenas cinco partidas, totalizando 386 minutos em campo. Depois disso, acabou se lesionando. Quando retornou, só esteve em duas outras partidas, até ser afastado novamente por outra contusão. O fato do técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, optar por não inscrever o atacante na liga, também influenciou nos baixos números.

Desde que retornou ao Santos, Neymar jogou todas as seis partidas e ajudou o time a pontuar mais na fase de grupos do Campeonato Paulista. Contra a Inter de Limeira, foi a primeira vez que ele atuou os 90 minutos, mostrando sua evolução. A última vez havia acontecido no dia 12 de outubro de 2023, em compromisso da Seleção Brasileira contra a Venezuela nas Eliminatórias da Copa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.