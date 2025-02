André Santos comenta situação da lateral do Corinthians e projeta título

Uma das grandes dores de cabeça do Corinthians na atual temporada se encontra na lateral-esquerda. Afinal, o Timão ainda não conseguiu consolidar nenhum dos nomes do elenco no time titular. Contudo, em entrevista para o Jogada10, o ex-jogador André Santos, que fez história no Parque São Jorge, vê a posição bem servida e elogiou a contratação de Angileri para o setor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O Hugo vem jogando bem, o Bidu também, tem crescido bastante ali na posição. São dois excelentes jogadores. Mas ainda acho que precisa de um pouquinho mais de amadurecimento. O Angileri será uma grande aquisição no elenco. Mas eu não tenho dúvida que todos eles tem bastante qualidade para jogar no Corinthians. A equipe vem crescendo bastante. Diferente do ano passado quando sofreu muito na metade do ano, mas terminou bem”, disse André Santos.

O ex-lateral é um dos grandes nomes da história do Corinthians, onde conquistou muitos títulos como o Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil. Agora, ele espera ver o Timão novamente no topo nesta temporada.

“Espero que o Corinthians volte a ganhar títulos neste começo da temporada, esse Campeonato Paulista, para trazer o torcedor mais confiante para o seu lado. E também para os atletas que estão lá hoje fiquem ainda mais confiante. A gente sabe que o Corinthians passou por muita dificuldade, mas agora vem as competições mais importantes do país e espero que o Corinthians se fortaleça a cada tempo que passa. Trazendo jogadores de mais qualidades, você consegue mais títulos e agregar ainda mais ao clube”, completou o ex-jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.