Série D: CBF divulga grupos e tabela, veja chave de Ceilândia e Capital

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou no início da noite desta quinta-feira os grupos, a tabela e os documentos técnicos da Série D do Campeonato Brasileiro. O Distrito Federal será representado nesta temporada pelo atual campeão candango Ceilândia e o vice, Capital. Ambos caíram no Grupo A-5 e enfrentarão Aparecidense-GO, Goiânia-GO, Mixto-MT, Luverdense-MT, Juazeirense-BA e União-TO na disputa por quatro vagas de acesso à etapa eliminatória.

Esta será a 12ª tentativa da capital do país de catapultar um time para a terceiroa divisão do futebol nacional. O DF está empacado na Série D desde 2014, quando o Brasiliense despencou da terceira para a quarta divisão. Recentemente, Ceilândia e Brasiliense estiveram próximos de alcançar as quartas de final e, consequentemente, o acesso, mas ficaram pelo caminho em duelos contra o Caxias-RS e o Retrô-PE, respectivamente.

Na primeira rodada, o Ceilândia visitará o Goianésia. Estreante na competição nacional, o Capital receberá o Aparecidense no Estádio Juscelino Kubitschek. Os confrontos diretos entre Capital e Ceilândia serão na terceira e na 12ª rodada.

No total, 64 clubes de todos os estados do país e do Distrito Federal disputarão a competição. As datas-base dos confrontos de ida e volta da final são 21 e 28 de setembro, respectivamente. Os vencedores das quartas de final estarão automaticamente promovidos à Série C de 2026.

» Jogos do Ceilândia no Grupo A-5

12 ou 13/4 - Goianésia x Ceilândia

19 ou 20/4 - Ceilândia x Goiânia

26 ou 27/4 - Ceilândia x Capital

3 ou 4/5 - Luverdense x Ceilândia

10 ou 11/5 - Mixto x Ceilândia

17 ou 18/5 - Ceilândia x Aparecidense

24 ou 25/5 - Porto Velho x Ceilândia

31/5 ou 1/6 - Ceilândia x Porto Velho

7 ou 8/6 - Aparecidense x Ceilândia

14/ ou 15/6 - Ceilândia x Mixto

28 ou 29/6 - Ceilândia x Luverdense

5 ou 6/7 - Capital x Ceilândia

12 ou 13/7 - Goiânia x Ceilândia

19 ou 20/7 - Ceilândia x Goianésia



» Jogos do Capital no Grupo A-5

12 ou 13/4 - Capital x Aparecidense

19 ou 20/4 - Porto Velho x Capital

26 ou 27/4 - Ceilândia x Capital

3 ou 4/5 - Capital x Mixto

10 ou 11/5 - Capital x Luverdense

17 ou 18/5 - Goianésia x Capital

24 ou 25/5 - Capital x Goiânia

31/5 ou 1/6 - Goiânia x Capital

7 ou 8/6 - Capital x Goianésia

14/ ou 15/6 - Luverdense x Capital

28 ou 29/6 - Mixto x Capital

5 ou 6/7 - Capital x Ceilândia

12 ou 13/7 - Capital x Porto Velho

19 ou 20/7 - Aparecidense x Capital

Todos os grupos

Grupo A-1: Independência-AC, Humaitá-AC, Manaus-AM, Manauara-AM, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA, Grêmio Sampaio-RR e Trem-AP;

Grupo A-2: Maracanã-CE, Iguatu-CE, Sampaio Corrêa-MA, Maranhão, Altos-PI, Parnahyba-PI, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA;

Grupo A-3: Ferroviário-CE, Horizonte-CE, Sousa-PB, Treze-PB, Santa Cruz-PE, Central-PE, América-RN e Santa Cruz-RN;

Grupo A-4: ASA-AL, Penedense-AL, Sergipe, Lagarto-SE, Barcelona de Ilhéus-BA, Jequié-BA, Juazeirense-BA e União-TO;

Grupo A-5: Ceilândia-DF, Capital-DF, Aparecidense-GO, Goiânia-GO, Mixto-MT, Luverdense-MT, Porto Velho-RO e Goianésia-GO;

Grupo A-6: Rio Branco de Vitória-ES, Porto Vitória-ES, Nova Iguaçu-RJ, Boavista-RJ, Pouso Alegre-MG, Maricá-RJ, Portuguesa-SP e Água Santa-SP;

Grupo A-7: Goiatuba-GO, Itabirito-MG, Inter de Limeira-SP, Monte Azul-SP, Operário-MS, Uberlândia-MG, Cascavel-PR e Cianorte-PR;

Grupo A-8: Azuriz-PR, Joinville-SC, Barra-SC, Marcílio Dias-SC, São José-RS, São Luiz-RS, Guarany de Bagé-RS e Brasil de Pelotas-RS.