Fifa anuncia show no intervalo da final da Copa do Mundo 2026

A próxima Copa do Mundo contará com uma apresentação musical no intervalo do último jogo, anunciou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta quarta-feira (5/3), por meio das redes sociais. A próxima edição da principal competição de futebol do mundo ocorrerá em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Posso confirmar o primeiro show de intervalo em uma final da Copa do Mundo da Fifa em Nova York, Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo da Fifa e um show condizente com o maior evento esportivo do mundo", compartilhou Gianni.

Além do show de intervalo, também será realizado um evento na Times Square, conhecida pelos chamativos paineis publicitários com milhares de luzes. A avenida será palco de apresentações na final e na disputa do terceiro lugar.

"Estes serão dois jogos incríveis, com alguns dos melhores jogadores do mundo, e que melhor maneira de celebrá-los do que na histórica Times Square", explicou o presidente da Fifa. As decisões foram tomadas na FIFA 26TM: Convenção FIFA Commercial & Media Partners, em Dallas, no Texas.