Fifa anuncia primeiro Mundial de Clubes feminino em 2028

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (5/3) que vai organizar o primeiro Mundial de Clubes feminino em 2028, sem dar detalhes sobre sua sede.

Também com a intenção de fortalecer o futebol feminino, foi anunciada outra competição, a Copa das Campeãs, que será disputada anualmente, exceto nos anos em que houver Mundial de Clubes, e que reunirá os campeões de cada confederação, como ocorre com a Copa Intercontinental masculina.

Essa Copa das Campeãs começará em 2026. O torneio contará com rodadas prévias de acordo com o status das confederações e terminará com um "Final Four', que já tem datas para suas três primeiras edições: 2026 (28 de janeiro - 1º de fevereiro), 2027 (27 - 31 de janeiro) e 2029 (24 - 28 de janeiro).

As datas do Mundial de Clubes feminino de 2028 e a sede ainda não foram divulgadas, mas o Conselho da Fifa informou que a competição terá 19 participantes.

Seis clubes vão disputar uma primeira fase, da qual sairão três classificados, que se juntarão a outros 13 já garantidos na segunda fase.

Essas 16 equipes serão divididas em quatro grupos, es dois primeiros de cada avançam para as quartas de final.

A Uefa será a confederação com mais vagas nesse novo torneio, com cinco. Conmebol, Concacaf e as confederações da Ásia e da África terão duas vagas cada uma, enquanto a Oceania terá um representante.