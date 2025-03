Flamengo elimina Real Brasília nas quartas de final da Supercopa Feminina

O Real Brasília se despediu da Supercopa Feminina após perder por 3 x 1 para o Flamengo na tarde deste domingo (9/3), no Estádio Bezerrão. De pênalti, a meia Baião fez o gol de honra da equipe candanga. Do lado rubro-negro, Jucinara, Cristiane e Laysa fizeram a alegria dos flamenguistas presentes na partida. Ao todo, 450 torcedores acompanharam o confronto da arquibancada.

Fora da Supercopa, o próximo compromisso do Real Brasília é na Série A1 do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, no próximo dia 23. O representante do Distrito Federal no torneio será o mandante da partida, ainda sem confirmação de local.

A partida começou estudada entre as duas equipes. O time carioca trabalhava mais com a bola no ataque adversário, mantendo o ritmo do jogo. O Real Brasília organizava bem as peças na defesa para conter o Flamengo. A primeira chegada de perigo foi com o rubro-negro. A tabela na entrada da área com Glaucia e Laysa colocou a goleira do time candango para trabalhar. Aos 25 minutos de jogo, foi a vez de as Leoas do Planalto finalizarem. No contra-ataque, Pity encontrou a meia Maiara, que finalizou da meia lua na mão da goleira Isa Cruz. O primeiro gol da partida foi construído em uma cobrança de falta. Jucinara foi para a bola e mandou direto na meta da equipe candanga.

Na reta final da primeira etapa, o Flamengo aumentou a vantagem. Djenifer finalizou. Bem posicionada, Cristiane aproveitou o rebote da goleira Camila para marcar o segundo gol rubro-negro. Antes do apito para o intervalo, o Real Brasília tentou chegar ao ataque pelas pontas, mas a defesa do Flamengo estava bem posicionada.

O segundo tempo teve mais emoção. Após o susto na cobrança de falta da Jucinara, o Real Brasília rapidamente reagiu com a meia Maiara pela esquerda. De trivela, ela achou Kim, que invadiu a área, mas Isa Cruz impediu o bom ataque e possível gol das anfitriãs. A partida ficava cada vez mais aberta. O time candango precisava sair para tentar diminuir a vantagem, enquanto o Flamengo aproveitava os espaços para chegar ao ataque.

No momento de crescente na partida, o Real Brasília encontrou um pênalti, aos 31 minutos do segundo tempo. A camisa nove Baião foi para a bola e converteu para as Leoas do Planalto. Seis minutos após o rascunho de uma reação, as donas da casa ficam com uma jogadora a menos. Amarelada na partida, a lateral Pity tomou o segundo cartão depois de uma chegada mais ríspida na camisa seis, Chaiane.

Os minutos finais trouxeram o terceiro gol do clube carioca. Na cobrança de escanteio, Laysa aproveitou a sobra para marcar o dela.

Ficha técnica

Supercopa Feminina - Quartas de final

Real Brasília 1 x 3 Flamengo

Local: Estádio Bezerrão, Gama

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Público: 450 pagantes

Renda: R$ 5.120,00



Real Brasília 1

Camila Mendes; Luciana, Hillary (Kim), Petra e Renata Rosa (Natalia); Baião, Paty (Ju Morais) e Pity; Katyelle, Maiara (De La Torre) e Geovana (Larisse)

Tècnico: Dedê Ramos

Flamengo



Isa Cruz; Fabi Simões (Monalisa), Nubia, Agustina e Jucinara (Chaiane); Ju, Djenifer (Drielly), Fernandinha (Leidiane) e Glaucia (Mariana Fernandes); Cristiane e Laysa.

Técnico: Maurício Salgado.

Gol: Jucinara, Cristiane e Laysa (Flamengo) / Baião (Real Brasília)

Cartões amarelos: Pity (Real) e Nubia (Flamengo)

Cartão vermelho: Pity

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima