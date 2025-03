Dorival Jr acompanha vitória do Flamengo sobre o Fluminense, no Maracanã

O técnico da Seleção Brasileira Dorival Jr esteve no Maracanã nesta quarta-feira (12) para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Wesley, lateral-direito convocado por ele, e o atacante Juninho marcaram os gols que deram vantagem ao Rubro-Negro na decisão do estadual. Keno descontou para o Tricolor Carioca: 2 x 1.

Dorival Júnior, aliás, convocou, além de Wesley, mais três jogadores do Flamengo: Gerson, Léo Ortiz e Danilo. Eles foram chamados para os confrontos contra a Colômbia e a Argentina. O primeiro jogo será no dia 20, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em seguida, no dia 25 do mesmo mês, o Brasil enfrentará a Argentina, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

É a segunda vez na temporada que Dorival Júnior acompanha uma partida do Flamengo e, novamente, em um clássico. Anteriormente, esteve em Belém, na final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. E vem dando sorte ao time rubro-negro sob o comando de Filipe Luís, que venceu ambos os duelos.

