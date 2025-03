Filipe Luís enaltece Flamengo, mas recorda 2023: ???Não subestimo nunca o Fluminense???

O técnico Filipe Luís viu o Flamengo abrir vantagem ao vencer o Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (12). Com gols de Wesley e do atacante Juninho, a equipe pode empatar o jogo no próximo domingo para garantir mais uma taça sob o comando do ex-lateral-esquerdo.

No entanto, durante a entrevista coletiva, Filipe minimizou a vantagem e lembrou que, em 2023, o Flamengo abriu 2 a 0 no primeiro jogo, mas perdeu por 4 a 1 no segundo, ficando com o vice-campeonato.

“Os jogadores estão se doando muito. Eles têm muita fome. São jogadores que já conquistaram muito, mas querem ganhar mais. O adversário é muito forte, ganhou a Libertadores recentemente. Tem um goleiro impressionante, que acho ser o melhor do Brasil. Tentamos jogar, construímos. Foi uma grande vitória, que nos dá uma leve vantagem. Sei o que vivi em 2023 e nunca subestimo o Fluminense. Temos que respeitá-los para sermos campeões”, afirmou Filipe.

Filipe enaltece elenco do Flamengo

Em campo, o Flamengo viu Plata sair, mas Filipe explicou que o jogador não preocupa, já que saiu com câimbras, sem lesão, e destacou a força do elenco Rubro-Negro. O comandante afirmou que não pode se preocupar com lesões, pois tem um elenco qualificado para disputar vários campeonatos.

“Plata teve câimbras, não foi nada grave. Peço muito esforço dos jogadores para dar opções de jogo, marcar e atacar o espaço. Isso eleva muito o nível de exigência física. Desde que entrei aqui, convivo com esses problemas físicos, mas isso nunca foi desculpa. O elenco é altamente qualificado”, afirmou o técnico.

“As peças de reposição estão à altura. Fisicamente, o time está bem, da mesma forma que esperávamos. Alguns meses têm mais problemas, outros têm menos. Até o Brasileirão, são duas semanas, então temos tempo para chegar perfeitamente às condições”, concluiu.

