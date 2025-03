Argentina x Brasil: Messi está fora do superclássico no próximo dia 25

O clássico entre Argentina e Brasil no próximo dia 25, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, não teria Neymar. A novidade é ausência de Lionel Messi. O jogado do Inter Miami, eleito oito vezes melhor do mundo está lesionado e foi cortado nesta segunda-feira da lista do técnico Lionel Scaloni. A informação foi publicada primeiro pelo diário esportivo Olé. Ele também não duelará com o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Lionel Messi não é a única baixa dos atuais campeões da Copa do Mundo nesta Data Fifa. A seleção também perdeu Paulo Dybala e Gonzalo Montiel. Ao todo, Lionel Scaloni lida com sete desfalques para enfrentar Uruguai e Argentina: Messi, Montiel, Dybala, Francisco Ortega, Garnacho, Echeverri e Lo Celso. A lista larga de Scaloni tinha 33 nomes e caiu para 26.

Leia também: Faltam 5 jogadores para o Brasil ficar completo em Brasília

A Seleção Brasileira começou a se apresentar na noite de domingo, em Brasília, para o duelo contra a Colômbia, na quinta-feira, no Mané Garrincha. O time ficará na cidade até o dia 23, antes do embarque para enfrentar a Argentina, em Buenos Aires.

O Superclássico entre Argentina e Brasil não terá Messi e Neymar no mesmo jogo pela primeira vez desde 2010, quando o Menino da Vila estreou com a camisa verde-amarela.