Seleção Brasileira treina no DF com "reforço" de goleiro do Capital

A Seleção Brasileira iniciou os trabalhos de preparação de olho no próximo compromisso na Data Fifa. Após se apresentarem no Distrito Federal, os convocados de Dorival Júnior fizeram a primeira atividade com bola na passagem pela capital, nesta segunda-feira (17/3), no Estádio Bezerrão, no Gama. O treinamento contou com a presença do goleiro Caleb, da equipe sub-20 do Capital. A Amarelinha encara a Colômbia na quinta-feira (20/3), às 21h45, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

De volta a Brasília cinco meses após a goleada por 4 x 0 contra o Peru, a Seleção teve reforço caseiro. Titular da amarelinha, Alisson chegou de viagem apenas durante a tarde, por isso a comissão técnica convidou o jovem Caleb, de 18 anos, para completar a atividade dos goleiros.Nascido no Gama, o arqueiro atua no sub-20 do Capital e estava quase no quintal de casa quando pôde dividir as traves com Bento, do Al-Nassr, e Lucas Perri, do Lyon. Ele foi relacionado para as partidas do clube no Candangão 2025, além de ter atuado pelo sub-17 e na Copa Brasília.

“Recebi a notícia no sábado, pelo diretor do Capital, e foi inacreditável. Achei que era mentira quando me avisaram, mas quando entrei no campo pude ver que era verdade e desfrutei desse momento. Foi uma oportunidade única na minha vida, porque estive junto dos melhores do Brasil. São referências no gol, jogadores que admiro, como o Lucas Perri e o Bento, além do auxiliar Marquinhos, que me deu muitos conselhos”, contou ao Correio.

Deslumbrado com o convite, Caleb aproveitou ao máximo o contato com os ídolos e quer transformar a experiência em combustível para a carreira.

“Eu cheguei primeiro no vestiário e, conforme os outros jogadores chegaram, eles me cumprimentaram e foram muito humildes. Olhava para os lados tentando acreditar naquilo que estava acontecendo, estava com os melhores do mundo, era incrível. Apesar de saber que pulei algumas etapas, eu só conseguia pensar que tenho que viver isso mais vezes, então me motivou a trabalhar cada vez mais para poder estar com a Seleção”, completou.



O treinamento foi aberto durante apenas 15 minutos e dividiu o plantel de convocados em dois grupos. Um deles, com Vinicius Júnior e Endrick, fez atividades com bola no campo. O outro, composto apenas por atletas que jogaram no último domingo (16/3), caso daqueles de Flamengo, Palmeiras, Newcastle, Arsenal, Paris Saint-Germain e Liverpool, realizou trabalhos na academia e de recuperação física.



O grupo ficará completo com a chegada de Marquinhos, do Paris Saint-Germain. O zagueiro é guardado desembarcará em Brasília nesta noite. O Brasil fará mais duas sessões de treino no DF: na terça-feira (18/3), novamente no Bezerrão, e na quarta (19/3), no Mané Garrincha, antes do compromisso com a Colômbia.



Em quinto lugar na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira está a sete pontos da líder Argentina, com mais seis rodadas pela frente. Depois dos colombianos, o outro adversário desta Data Fifa serão os hermanos, desfalcados de Lionel Messi, em 25 de março, em Buenos Aires.

