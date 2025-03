Canal adquire direitos para transmissão do Super Mundial de Clubes gratuitamente

CazéTV adquire direitos de transmissão do Super Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução / FIFA)

O torcedor brasileiro ganhou mais uma opção gratuita para acompanhar os jogos do Super Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho. Isso porque a CazéTV fechou um acordo de sublicenciamento com a DAZN, dona dos direitos de transmissão da edição inédita do torneio, para exibição de pelo menos 39 partidas nacionalmente. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras representam o Brasil entre os 32 classificados para competição.

A parceria entre LiveMode e DAZN prevê a exibição de pelo menos 39 partidas, sendo todos os duelos dos brasileiros e as fases finais (semi e decisão). O canal de Casimiro Miguel poderá, portanto, sublicenciar localmente a transmissão linear e gratuita, ou seja, o sinal estará aberto no Youtube e em plataformas integradas – Samsung TV Plus, Mercado Play, Amazon Prime Video.

O canal também prepara uma cobertura especial nas redes sociais, com conteúdos produzidos por equipes divididas entre Brasil e EUA – país sede do torneio. Os materiais vão desde bastidores aos destaques de cada partida. Vale pontuar que a DAZN seguirá com seu cronograma de exibição global dos 63 duelos da competição.

Mundial de Clubes

A edição inédita da ‘Copa do Mundo de Clubes’ acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho, com participação total de 32 equipes. Os confrontos estão marcados para ocorrer em 12 estádios de 11 cidades distintas dos Estados Unidos. Os brasileiros estão divididos nos grupos A, B, D e F.

Grupo A: Al-Ahly, Palmeiras, Inter Miami e Porto

Al-Ahly, Palmeiras, Inter Miami e Porto Grupo B: Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders

Grupo C: Auckland City, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors

Auckland City, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors Grupo D: Chelsea, Espérance, Flamengo e León

Grupo E: Internazionale, Monterrey, River Plate e Urawa Reds

Internazionale, Monterrey, River Plate e Urawa Reds Grupo F: Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD

Grupo G: Al-Ain, Juventus, Manchester City e Wydad Casablanca

Al-Ain, Juventus, Manchester City e Wydad Casablanca Grupo H: Al-Hilal, Pachuca, RB Salzburg e Real Madrid

