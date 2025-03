Brasil x Colômbia: Dá para fazer um time com convocados do Brasileirão

É possível formar um time do Campeonato Brasileiro com os jogadores convocados por Brasil e Colômbia para o duelo desta quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Juntos, Dorival Júnior e Néstor Lorenzo têm 11 jogadores empregados na Série A. Falta goleiro.

Nas laterais, é possível escalar Wesley (Flamengo) e Gulilherme Arana (Atlético-MG). A dupla de zaga pode contar com Léo Ortiz (Flamengo) e Santiago Arias (Bahia).

No meio de campo, Richard Ríos (Palmeiras), Gerson (Flamengo), John Arias (Fluminense) forma um meio de campo de respeito. No ataque, um trio formado por Estêvão (Palmeiras), Rafael Borré (Internacional) e John Carbonero (Internacional). Sobra um lateral-esquerdo no banco: Alex Sandro (Flamengo).

O Campeonato Brasileiro de 2025 tem, por enquanto, 137 jogadores importados. A Colômbia é o quarto maior fornecedor de pés de obra. Há 15 jogadores do país vinculados a times da elite. Do total, seis foram chamados por Néstor Lorenzo para a partida contra o Brasil.

A Colômbia só tem menos jogadores na Série A do que Argentina (46) e Uruguai (26), e fica à frente do Paraguai (12), de Equador e Venezuela (7 cada), Portugal (6) e Chile (5) entre os principais.

Convocados do Brasileirão

Brasil (6)

Estêvão (Palmeiras)

Gerson (Flamengo)

Wesley (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Colômbia (5)

Santiago Arias (Bahia)

John Arias (Fluminense)

Richard Ríos (Palmeiras)

Rafael Borré (Internacional)

Johan Carbonero (Internacional)

Estrangeiros no Brasileirão (por país)

46 Argentina

26 Uruguai

15 Colômbia

12 Paraguai

7 Equador

7 Venezuela

6 Portugal

5 Chile

2 Angola

2 Bolívia

1 Peru

1 Holanda

1 Espanha

1 França

1 Suíça

1 Bélgica

1 Dinamarca

1 RD Congo