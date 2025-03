Morre Eddie Jordan, ex-dono de equipe da Fórmula 1, aos 76 anos

Morreu, aos 76 anos, Eddie Jordan, empresário multimilionário e ex-dono da equipe de Fórmula 1. Segundo o comunicado da família, Eddie Jordan morreu na Cidade do Cabo, nas primeiras horas desta quinta-feira (20/3). Ele lutou contra um câncer de próstata agressivo ao longo do último ano.

Eddie Jordan foi o fundador da Jordan, equipe que foi vendida e hoje se chama Aston Martin. Ele trabalhou até o fim da vida e nunca deixou de atuar com automobilismo. Atualmente, Eddie Jordan era comentarista de Fórmula 1 na BBC e apresentava um podcast no Youtube: Formula For Success. O último episódio com ele na apresentação foi ao ar há duas semanas.

Na última segunda-feira (17/3), Eddie Jordan comunicou ambições e projetos para o London Irish Rugby Football Club, time qual ele havia se tornado recentemente patrono.

Eddie Jordan começou a carreira como piloto de Kart, e ascendeu no ramo do automobislimo foi responsável por revelar importantes nomes da Fórmula 1 como Michael Schumacher e Rubinho Barrichello. A biografia do empresário menciona ainda que ele trabalhou com Ayrton Senna e Giancarlo Fisichella.

A morte de Eddie Jordan foi repentina, conforme comunicou a Fórmula 1 no X. O informe, assinado pelo presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, lamenta a morte de Jordan e destaca a energia e alegria do multimilionário que nunca deixou de atuar no automobilismo.

We are deeply saddened to hear about the sudden loss of Eddie Jordan.



With his inexhaustible energy he always knew how to make people smile, remaining genuine and brilliant at all times.



Eddie has been a protagonist of an era of F1 and he will be deeply missed.



In this moment… pic.twitter.com/ggf1ww9kmq — Formula 1 (@F1) March 20, 2025

A Aston Martin também emitiu nota de pesar. Em nota assinada pelo proprietário da equipe, a Aston Martin afirma que Eddie foi "um verdadeiro corredor, um grande líder e um dos maiores personagens do nosso esporte".

Lawrence Stroll: "Eddie Jordan was a true racer, a great leader, and one of the biggest characters in our sport. He was a friend who I have known for more than thirty years and I will miss him greatly. My thoughts, and those of everybody at Aston Martin, are with his family and… — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 20, 2025

Vida e carreira de Eddie Jordan

Eddie Jordan, nasceu em Dublin em 1948. Além das habilidades profissionais, ele ficou conhecido pelo bom humor e 'otimismo irreprimível'.

Ele começou no automobilismo em 1970, pilotando de Kart. O ingresso de Jordan nesse esporte começou de forma improvável quando o bancário se mudou para Jersey por causa de uma greve. Ele foi fisgado pelo automobilismo e em seguida se sagrou vencedor em diversas corridas de kart na Fórmula Ford.

Ao conquistar o título de campeão na Fórmula Atlântico, fechou contrato de longo prazo como piloto da Marlboro, o que o levou para corridas na Fórmula 3, Fórmula 2 e testes de um carro de Fórmula 1 da McLaren (em 1979). Paralelemente, ele correu no Campeonato Mundial de Carros Esportivos com a Porsche e o carro Pink Floyd BMW em Le Mans.

























Em 1980 se aposentou e montou uma equipe. Ali, começou a construir chances para jovens pilotos. Inclusive, foi Eddie Jordan deu a Airton Senna a primeira corrida de Fórmula 3, em 1982. Em 1990, a Jordan Grand Prix entrou na Fórmula 1 e em 2005 a equipe foi vendida. Depois disso, Eddie passou a dedicar a carreira a outras abordagens do automobilismo, fazendo coberturas, comentários e anúncios para a comunidade da Fórmula 1.

Honrarias de Eddie Jordan

Eddie Jordan foi incluído no Hall da Fama do Automobilismo Irlandês e recebeu dois prêmios de prestígio no país natal: o Prêmio James Joyce da Sociedade Literária e Histórica da University College Dublin, a maior sociedade estudantil da Irlanda, para homenagear a contribuição extraordinária ao automobilismo no país.

Ele também recebeu a Medalha de Ouro de Patrocínio Honorário da Sociedade Filosófica Universitária do Trinity College, Dublin, para homenagear o trabalho de caridade ao longo dos anos.Em 28 de março de 2012, Eddie recebeu uma OBE - segundo nível mais alto da Ordem do Império Britânico.

Ao receber a OBE honorária, Eddie disse: "Que momento maravilhoso na minha vida. Estou muito surpreso e muito feliz em receber esta magnífica honra, no entanto, isso não teria sido possível sem a ajuda da minha família, da equipe Jordan Grand Prix Formula 1, CLIC Sargent e, mais recentemente, da equipe BBC Formula 1".