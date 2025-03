Piastri conquista pole inédita no GP da China; Bortoleto larga em 19º

O piloto australiano da McLaren, Oscar Piastri (D), aperta a mão do piloto britânico da Mercedes, George Russell (E), após a sessão de qualificação do Grande Prêmio da China de Fórmula 1 - (crédito: Hector RETAMAL/AFP)

Oscar Piastri conquistou a primeira pole da carreira na Fórmula 1 durante o treino classificatório no Circuito Internacional de Xangai, na madrugada deste sábado (22/3). O piloto da McLaren fez o melhor tempo com 1min30s641 e cravou o primeiro posto para o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Na sequência vieram George Russell, que ficou em segundo com 1min30s723, seguido por Lando Norris, que fechou com 1min30s793.

Gabriel Bortoleto não conseguiu um bom desempenho e irá largar em 19º neste domingo. Já Lewis Hamilton, que mais cedo havia conquistado a corrida sprint pela primeira vez em sua carreira e na história da Ferrari, ficou em 5º no treino classificatório.

Antes do início das sessões, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aplicou uma penalidade de dez segundos no resultado final da corrida sprint a Jack Doohan, por bater na Sauber de Bortoleto, que perdeu posições na última volta da prova.

No Q1, Lando Norris levou a melhor. Já os pilotos da Racing Bulls, Isack Hadjar, na segunda posição, e Yuki Tsunoda, em terceiro, tiveram destaque e avançaram ao Q2.

A sessão também foi marcada por algumas surpresas e dificuldades para pilotos importantes. Doohan teve uma escapada e saiu da pista, mas conseguiu voltar ao traçado sem maiores problemas. Lando Norris viu uma volta rápida ser desconsiderada após cometer um erro ao sair do traçado na curva 9.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu superar o Q1, terminando em 19º após uma última volta complicada, enquanto Liam Lawson, da Red Bull, teve uma performance decepcionante, ficando na última posição.

Na sequência, em uma sessão menos movimentada, com destaque para as duas RBs, não passaram para o Q3 Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Lance Stroll e Carlos Sainz.

Na última etapa da atividade, Kimi Antonelli saiu da pista e Verstappen quase atingiu Hadjar no pit lane. Lando Norris desistiu de sua volta e foi para os boxes. Cravando a pole, Oscar Piastri fechou o Q3 do treino classificatório para o GP da China, que acontece neste domingo às 4h (de Brasília).

Confira o grid de largada do GP da China de Fórmula 1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min30s641

2º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min30s723

3º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min30s793

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min30s817

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min30s927

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min31s021

7º - Isack Hadjar (ARG/Racing Bulls), em 1min31s079

8º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min31s103

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), em 1min31s638

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min31s706

11º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min31s625

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min31s632

13º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min31s688

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min31s773

15º - Carlos Sainz (ESP/Williams), em 1min31s840

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min31s992

17º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min32s018

18º - Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min32s092

19º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min32s141

20º - Liam Lawson (NZL/Red Bull), em 1min32s174

