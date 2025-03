Bento sobre a estreia na Seleção Brasileira: "Experiência diferente"

Provável substituto de Alisson no gol da Seleção Brasileira na partida contra a Argentina, na próxima terça-feira (25/3), no Estádio Monumental, o goleiro Bentoparticipou da coletiva de imprensa na tarde deste sábado (22/3). Ele falou sobre sua estreia pela Seleção no jogo contra a Colômbia e sua recente ida para o futebol Saudita.

“Primeira vez que eu estou no banco de reservas e acontece de precisar entrar em uma partida. A experiência é diferente, mas se você viver os 90 minutos, independente de estar no banco ou jogando, acho que isso faz a diferença de você entrar tranquilo e desempenhar o seu trabalho da melhor forma. A partir do momento que entrei, o jogo deu uma tranquilizada, até o momento da pancada do Alisson, a Colômbia estava pressionando mais a gente, mas depois da minha entrada, independente da pressão, eu ia estar tranquilo e concentrado”, comentou o goleiro.

Leia também: Quarteto se apresenta em Brasília e reforça Seleção Brasileira contra a Argentina



Cotado para defender a Seleção Brasileira, Bento analisou a importância do confronto contra os argentinos. “Acho que vai ser um jogo parecido com os da Libertadores. Sempre muito pegado. A Argentina, quando joga contra o Brasil, gosta de provocar, dar uma chegadinha mais forte, e acredito que nunca houve um confronto entre Brasil e Argentina diferente disso. Vai ser um jogo muito truncado, e quem estiver mais concentrado e errar menos sairá com a vantagem. Se entrarmos assim, isso fará total diferença para a gente”, avaliou.

“Minha preparação é sempre a mesma, valorizo cada jogo como o mais importante. Talvez algumas pessoas achem que eu possa ficar mais nervoso ou ansioso por ser um clássico na Argentina, com uma atmosfera diferente. Mas minha estreia também foi contra um time argentino, quando eu tinha 20 ou 21 anos, e minha preparação foi a mesma de quando jogava no sub-15. Então, isso me deixa tranquilo para, caso entre em campo, fazer uma grande partida e ajudar a Seleção”, afirmou.

Pertencimento a Seleção Brasileira

“É um sentimento diferente toda vez que venho aqui, sempre procuro continuar trabalhando da melhor maneira para sempre na próxima convocação estar entre os 23 jogadores convocados. Acho que hoje posso dizer que me sinto um goleiro de Seleção Brasileira, mas acho que nunca senti que tenho uma cadeira cativa aqui, é sempre procurar evoluir da melhor forma, para mim e para os outros goleiros. Se eu chegar aqui e estiver bem, vai impulsioná-los ainda mais”, declara.

Futebol Saudita

“Tinha expectativa de ir para a Europa logo que eu saísse do Athletico Paranaense, mas as coisas mudaram, propostas não foram aceitas e o que aconteceu de ir para a Árabia, realmente surpreendeu muita gente porque sempre aparecia coisas de que clubes europeus estavam de olho em mim. Talvez, acho que ninguém esperava esse meu movimento para a Árabia Saudita, mas depois da minha conversa com o pessoal da seleção, isso me ajudou a tomar uma decisão”, explica.

“Eu estava em um momento da minha carreira que precisava sair do Athletico e surgiu essa oportunidade, conversei com o pessoal da seleção para saber se realmente mudaria algo em relação a estar aqui, mas me passaram que não e que continuaria sendo observado. Acho que isso facilitou eu tomar a decisão de ir para lá também”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Terra Thais

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular